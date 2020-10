I rifiuti nel mare di Civitavecchia raccolti dai pescatori - Terzo Binario News

I “Porti di Roma e del Lazio” sempre al servizio della sostenibilità e della riqualificazione ambientale.

Sta per partire anche in Italia e nello specifico nel porto di Civitavecchia il progetto “UTO – Upcycling the Oceans” della Fondazione ECOALF, del partner Conad Nord Ovest e con l’indispensabile partecipazione della Cooperativa marinai e caratisti di Civitavecchia.

Un eccezionale progetto di economia circolare che verrà presentato domani 12 ottobre alle ore 11 presso il roof garden dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale e che mira a sviluppare una rete mediterranea di soggetti che lavorino insieme nell’interesse della conservazione marina.

Copyright foto Giantelemaco Perticarà