Gemellaggio fra i Rotary di Civitavecchia e Napoli Nord Est - Terzo Binario News

Nei giorni scorsi presso l’Hotel Royal Continental di Napoli si è sancito il gemellaggio tra i Club Rotary Civitavecchia e Napoli Nord Est. Nella foto i presidenti Antonello Rambotti e Paolo Di Martino siglano il patto di amicizia e condivisione di intenti.

“E’ stato per un onore portare il club a questo importante gemellaggio con un club storico come quello di Napoli” ha dichiarato Antonello Rambotti, presidente del Rotary Club Civitavecchia.

Il club che sta continuando in queste settimane la sua opera di donazione di dispositivi di sicurezza e disinfettanti per associazioni e case di cura del territorio svolgerà giovedì sera la sua tradizionale conviviale alla quale parteciperà come ospite di onore Guido Andriani, si tratterà il tema della meteorologia.