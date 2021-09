"I ragazzi hanno pulito il parco di via Montecarlo a Ladispoli, sono stati bravi" - Terzo Binario News

“Mi aggiravo per le vie del Cerreto e ho notato sulle panchine del parco adiacenti a via Monte Carlo delle buste appese sulle panchine pensando che fosse l’ennesimo atto di inciviltà.

Mi sono avvicinato per controllare meglio ma il mondo mi stupisce ancora ma soprattutto i ragazzi mi stupiscono ancora perché se dei giovani, dei bambini delle medie si mettono a pulire il parco togliendo tempo al gioco per renderlo pulito e vivibile per tutti significa che al mondo c’è la speranza che questa generazione stia crescendo bene, dimenticando e buttandosi alle spalle i vizi della nostra.

Vorrei fare un plauso a questi giovani con un enorme senso civico! Che tutto ciò sia da esempio, soprattutto per noi adulti che ultimamente non facciamo altro che puntare il dito con le nuove generazioni; ma più passa il tempo e più mi convinco che la generazione del 2000 in poi sarà quella che ci darà la sferzata per creare un mondo migliore.

Bravi ragazzi sono orgoglioso di voi!

M.C.

