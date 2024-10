I pompieri salvano una volpetta vicino Villa Torlonia • Terzo Binario News

Intervento in via Pola, l’animale affidato ai veterinari

Dalle ore 10:30 circa, la Squadra VVF 1/A della sede centrale di Via Genova, è impegnata in Viale Pola,9 per il salvataggio di una piccola volpe.

L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso a tranquillizzare il piccolo animale che veniva prontamente recuperato in buone condizioni all’interno di un’intercapedine al piano terra e sistemato in una scatola di cartone in attesa di essere visitato da un veterinario.