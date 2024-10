Lezioni gratuite di Agilitydog e DogBalance Fit a Tarquinia • Terzo Binario News

Il Centro Cinofilo Nemora è lieto di invitare tutti i proprietari di cani e appassionati del mondo cinofilo al nostro Open Day, che si terrà il 20 ottobre e il 10 novembre 2024 dalle 9 alle 17 presso la nostra sede in strada Provinciale Litoranea località San Giorgio snc (trovate le indicazioni su google maps).

Questa giornata speciale è dedicata interamente ai nostri amici a quattro zampe e ai loro proprietari, offrendo la possibilità di partecipare a lezioni di prova gratuite delle nostre attività di punta: Agilitydog e DogBalance Fit.

Sarà un’opportunità unica per scoprire le nostre attività, conoscere il nostro team e vivere insieme un momento di divertimento e formazione. I partecipanti potranno portare il proprio cane e provare le discipline in un ambiente sereno e stimolante, pensato per favorire il benessere e il miglioramento della relazione con il proprio animale.

Inoltre, durante tutta la giornata verranno offerti cibo e bevande per rendere l’esperienza ancora più piacevole e rilassante per tutti i partecipanti.

L’Open Day è aperto a tutti, principianti o esperti, e non vediamo l’ora di accogliervi insieme ai vostri fedeli compagni! Per garantire la migliore esperienza possibile, consigliamo di confermare la propria partecipazione contattandoci al 3282267800 o via email a info@nemora.dog.

Non mancate! Sarà una giornata all’insegna del divertimento, dell’apprendimento e della condivisione.

Per ulteriori informazioni, visitate il nostro sito web www.nemora.dog o seguiteci sui nostri canali social.