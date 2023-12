I nuovi nati di Santa Marinella accolti in Biblioteca comunale: il benvenuto ai futuri lettori • Terzo Binario News

Sabato 23 alle ore 11:00 presso la Biblioteca A. Capotosti di Santa Marinella, il sindaco Pietro Tidei incontrerà, con l’assessore alla cultura Gino Vinaccia,i genitori dei bambini nati nel 2022 e nel 2023.

Durante l’incontro “ Guarda che faccia” verrà consegnato in dono un libricino, con il quale l’Amministrazione Comunale, la Biblioteca e il SBCS – Sistema Bibliotecario Ceretano Sabatino vogliono accogliere i nuovi nati nella comunità di lettori residenti nel territorio.

“Sarà un vero piacere per l’Amministrazione Comunale salutare i neogenitori e i loro piccoli nella nostra biblioteca, confidando che questo posto diventi per tutti loro un punto di riferimento nella loro crescita. Prendere confidenza con i libri e la lettura, contribuirà senza dubbio nell’educazione e nella formazione di adulti consapevoli e di ampia veduta. E’ nostro obiettivo incentivare iniziative di questo tipo che possano contribuire all’avvicinamento dei bambini e di tutti alla lettura e alle varie iniziative che la nostra biblioteca organizza”, ha dichiarato il sindaco Pietro Tidei.

“”Guarda che faccia” è un libro piccolo, colorato, divertente per i primi passi da lettori, suggerito da Nati per Leggere , progetto , nato dalla collaborazione di biblioteche e pediatri per promuovere la lettura condivisa- ha spiegato l’assessore Vinaccia- Leggere ai bambini è un’attività coinvolgente da praticare già nei primi tre anni di vita; favorisce lo sviluppo cognitivo ed emotivo, stimola la curiosità, l’abitudine all’ascolto, la costruzione di un vocabolario ricco, la relazione in generale. Naturalmente anche i bambini più grandi saranno i benvenuti in Biblioteca per ascoltare storie ad alta voce e scegliere altri libri in regalo”.

Ad accogliere i neogenitori saranno la delegata alla biblioteca Giovanna Caratelli e la responsabile della Biblioteca.

Sabato sarà anche l’occasione per approfondire il tema della lettura ai bambini con i genitori, grazie agli operatori specializzati e ai bibliotecari che hanno attivato il progetto del Centro per il libro e la lettura.

L’iniziativa è parte del progetto“ Se leggi tu leggo anch’io”, in collaborazione con l’associazione onlus “Il Ponte”, la Fondazione Angelo e Mafalda Molinari Onlus, e l’Associazione Giocosamente Invento.