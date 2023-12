A Sala Ruspoli a Cerveteri teatro per i bambini con il Grinch e Mary Poppins • Terzo Binario News

Doppio appuntamento ad ingresso gratuito con gli attori della compagnia Margot Theatre

Due grandi classici del Natale nei prossimi giorni all’interno dei locali di Sala Ruspoli a Cerveteri. L’Associazione Culturale Margot Theatre, prestigiosa compagnia teatrale del territorio, insieme all’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri, nell’ambito del cartellone degli eventi del Natale Caerite presenta due spettacoli teatrali pensati appositamente per i bambini.

Sabato 23 dicembre, alle ore 17:00, ci sarà il “Grinch”, spettacolo liberamente ispirato al romanzo di Dr. Seuss, mentre mercoledì 3 gennaio, sempre in Sala Ruspoli e sempre alle ore 17:00 sarà il turno di Mary Poppins, uno spettacolo magico, divertente, un susseguirsi di musica e viaggi di fantasia.

the grinch

“Come tradizione del Natale di Cerveteri, anche quest’anno abbiamo inserito all’interno del cartellone di eventi della nostra città appuntamenti strettamente dedicati ai bambini – ha dichiarato Federica Battafarano, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – a tenere compagnia a piccoli e grandi, saranno gli attori della compagnia Margot Theatre, realtà che da anni rappresenta un punto di riferimento all’interno dell’offerta culturale cittadina. Sono inoltre felice di poter proporre anche quest’anno dei momenti teatrali per i più piccoli. Sarà un’opportunità per loro per vivere un pomeriggio di divertimento, sano e lontano da videogames e televisione ed in compagnia della sacra arte del teatro”.

L’ingresso ad entrambi gli spettacoli è libero e gratuito.