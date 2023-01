I migliori profumi da uomo per l'inverno: i TOP 5 bestseller • Terzo Binario News

Ogni stagione ha la sua fragranza. Questa affermazione è rilevante non solo per i profumi da donna, ma anche per quelli da uomo.

Le composizioni estive fresche e rinfrescanti vengono sostituite da fragranze invernali calde e accoglienti che possono riscaldare e dare conforto con il loro aroma.

Gli uomini sono abituati a usare una bottiglia per tutte le occasioni e spesso, queste sono composizioni con note di agrumi e ozono. Sì, senza dubbio suonano deliziosi, ma non in una giornata gelida.

In inverno si consiglia di utilizzare ricchi profumi orientali, speziati e legnosi con una base stabile. Dopotutto, l’inverno detta le proprie regole nell’indossare le fragranze, poiché il freddo “assorbe” un po’ gli odori, quindi molto spesso le persone preferiscono scegliere profumi ricchi e più “pieni”, perché anche i migliori profumi uomo che usavi durante la stagione calda, in inverno possono sembrare secchi e con un odore diverso.

Quindi, presentiamo alla vostra attenzione i migliori profumi uomo 2022, ideali per questo prossimo inverno.

Giorgio Armani, Emporio Armani Stronger With You Intensely

Nel 2019 ha visto la luce una magnifica novità del marchio italiano Armani, che ha subito conquistato i cuori degli appassionati della profumeria maschile di lusso. Come uno dei profumi uomo più venduti, questa fragranza invernale orientale con note fougère e speziate raffigura l’immagine di un uomo moderno di successo. La composizione fa appello a sentimenti genuini e caldi che non possono essere nascosti dietro una fredda immagine maschile.

Stronger With You Intensely ha un bellissimo suono a tre strati, dove ogni nota suona espressiva a modo suo. La sommità della piramide è modellata da accenti speziati di pepe rosa, meravigliosamente in armonia con il ginepro e fiori di violetta. Intensi aromi di salvia verde e lavanda di montagna giocano nello strato intermedio, sottolineando il dinamismo e l’originalità della composizione. Cannella e toffee rendono il profumo dolce e caldo, quel tanto che basta per renderlo maschile ed estremamente appropriato per l’inverno. Con una composizione aromatica così ricca, questa fragranza non può mancare nella lista dei migliori profumi uomo.

Calvin Klein CK One

Questa fragranza provocatoria di Calvin Klein cancella i confini di genere, promuovendo la libertà indipendente dell’amore e della creatività. La composizione universale rivela la mascolinità e sottolinea la fragile eleganza femminile.

La ricca dolcezza fruttata delle note agrumate e verdi, perfetti per l’estate è speziata dal cardamomo caldo, più adatto per l’inverno. Delicati petali di fiori incorniciati da noce moscata aggiungono un accento natalizio, dissolvendosi dolcemente in accordi legnosi-balsamici. L’ombra terrosa del muschio erboso diluisce il suono sensuale della composizione.

Grazie alla combinazione di tè verde con echi di conifere di cedro, rendono il rivoluzionario Calvin Klein CK One una vera svolta nello stile unisex, essendo uno dei migliori profumi uomo (e donna ovviamente), per la stagione fredda.

Gucci Made to Measure

Questo profumo invernale per uomo, che è stato messo in vendita nel 2013, è diventato il simbolo unico di mascolinità e fascino. La fragranza ha un suono speciale, sottolineando le migliori caratteristiche dell’uomo moderno. Nonostante le componenti floreali e vegetali, la storia della profumeria è caratterizzata da raffinatezza e grazia.

L’aroma fougere e speziato si basa sulla tenerezza dell’anice e della lavanda, trasformandosi nell’emotività delle spezie attraenti: cannella e noce moscata. La ninfea e la fragrante dolcezza della prugna nel cuore della fragranza sottolineano l’originalità della composizione e il buon gusto di chi lo indossa. La fragranza si chiude con un cocktail sensuale di cuoio, labdano e patchouli che offre un sillage accattivante, un’intensa radiosità e una delicatezza ipnotizzante. La fragranza si distingue per il suo straordinario carisma e le sue spezie, luccicanti di dozzine di sfumature, sfumature di forza, coraggio, nobiltà ed eleganza, sfumature che portano questo profumo anche quest’anno nella top 5 dei migliori profumi uomo adatti per la stagione fredda.



Tom Ford Noir Extreme

Le fragranze invernali per uomo sono complesse composizioni orientali intrise di seducenti note speziate e legnose. Proprio come l’eau de parfum Noir Extreme di Tom Ford. Sull’onda della popolarità della versione 2012 di Noir, è stata rilasciata questa nuova interpretazione, che ha ricevuto una fragranza ancora più ricca con un’enfasi sui motivi piccanti.

La raffinatezza e la nobiltà del profumo si manifesta già nelle note iniziali, che sono un intero caleidoscopio di sfumature fragranti. Noce moscata, zafferano e cardamomo si sono fusi in un’elegante sinfonia, il cui suono caldo è leggermente diluito con gocce di limone succoso e tenerezza di neroli. Magnifici accordi di apertura sono sepolti in petali di fiori d’arancio, rose e gelsomino. Un tocco di kulfi, gelato indiano, che include pistacchi e neve himalayana, aggiunge una piccola sfumatura gourmand al suono. Nel tempo, questo appetitoso dessert orientale lascia il posto a una base classica, creata con note di ambra calda, classiche note legnose e vaniglia, che servono come ottimi “fissativi”, facendo suonare la melodia profumata il più a lungo possibile.

Noir Extreme è un vero capolavoro in una bottiglia: caldo, accogliente, bello e incredibilmente resistente, quindi è ovvio perché viene spesso chiamato il profumo uomo migliore al mondo.

Nasomatto Black Afgano

Il profumiere Alessandro Gualtieri è riuscito a creare una fragranza bella ed emozionante, con note insolitamente intense. Il viaggio nel cuore di Black Afgano è solo per i più audaci. Un velo di segreti e intrighi ha perseguitato questo profumo sin dal suo inizio. Si vociferava che il debutto di Black Afgano fosse ritardato di diversi mesi a causa della necessità di ottenere le licenze per l’acquisto e l’utilizzo delle materie prime per la sua produzione.

Ricca e ipnotica, con note oscure e pericolose come caffè, oud, tabacco e hashish, questa è una fragranza avvolgente e assolutamente spietata. Black Afghano è un forte profumo di fumo e incenso che sorprendentemente non è mai opprimente. Puoi onestamente dire che questa fragranza è come una droga ed è uno dei migliori profumi uomo, perfetto da indossare durante l’inverno!