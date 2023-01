Come individuare un sito di gioco online sicuro? • Terzo Binario News

Quello del gioco online è un settore in continuo divenire e in rapida espansione.

La pandemia, accanto a una sempre più rapida e naturale tensione verso la digitalizzazione, hanno portato molte piattaforme ad ampliare i propri cataloghi di gioco, ma nello stesso periodo sono comparsi nuovi operatori che sono andati a sfidare i colossi già presenti sul mercato.

In questo scenario, chi si approccia al mondo del gioco online rischia di trovare piuttosto faticoso orientarsi al cospetto di un’offerta così ampia: non basta, infatti, trovare il miglior sito scommesse in base alle proprie esigenze, perché è altrettanto importante valutarne sicurezza e affidabilità. In questo articolo, quindi, proviamo a fornire qualche suggerimento utile per la scelta.

Occhio alle licenze

Il possesso delle opportune licenze è uno dei primi indici di sicurezza di un sito di gioco online. Si tratta, in estrema sintesi, di una regolare e formale autorizzazione concessa dallo Stato italiano per operare nel settore. In Italia è nota come licenza ADM, acronimo che si riferisce all’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, oppure come licenza AAMS, che sta per Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato. I due nomi indicano la stessa identica cosa: l’AAMS è stato l’ente regolatore in materia fino a qualche anno fa, prima di divenire parte dell’ADM, ragion per cui spesso si utilizza ancora la vecchia nomenclatura. In ogni caso, la presenza di questa licenza è garanzia di sicurezza, data la rigidità e la frequenza dei controlli a cui vengono sottoposte le piattaforme. Esistono siti anche piuttosto popolari che operano senza possedere la licenza italiana: la maggior parte di questi, sono regolati e autorizzati dall’Europa. Se dovesse mancare quella italiana, dunque, sarebbe opportuno verificare il possesso di una licenza europea: anche in questo caso, infatti, la sicurezza e l’affidabilità della piattaforma sono garantite. Attenzione, però, alle finte licenze: per non rischiare, la scelta migliore è controllare direttamente sulla pagina di ADM se il sito in questione è regolato.

Assistenza e reputazione

Un altro elemento da tenere in considerazione sono i canali di assistenza che l’operatore mette a disposizione della propria utenza. Un servizio adeguato dovrebbe comprendere la possibilità di interagire in più lingue, specialmente quando l’utenza è composita in termini di distribuzione geografica, e in fasce orarie ampie: infatti, poter contare sul servizio clienti in qualsiasi momento della giornata si decida di giocare è un altro sintomo della bontà di un sito. Riuscire a ottenere un contatto per risolvere in tempi brevi qualsiasi tipo di problema emerga durante l’esperienza di gioco, però, è altrettanto importante: per tale ragione, i siti più sicuri tendono a offrire diverse opportunità di contatto e non soltanto mail e telefono, perché una live chat gestita da personale reale e non da bot è quanto di più rassicurante esista per un giocatore. Tutto questo, inoltre, contribuisce alla reputazione generale dell’operatore: leggere recensioni online può aiutare, quindi, ad avere un quadro più chiaro dei punti di forza e delle debolezze delle varie piattaforme.

Metodi di pagamento e di riscossione delle vincite

Quando si gioca e si scommette online, lo si fa con soldi veri. È per questo che, in prima battuta, è consigliabile verificare che le modalità di pagamento accettate dal sito di gioco soddisfino le proprie esigenze. Tuttavia, non basta: eventuali commissioni sui prelievi da effettuare dopo una vincita, accanto alla presenza di importi troppo alti per il deposito minimo o per poter accedere a un prelievo sono senza dubbio aspetti che inficiano la reputazione complessiva di un operatore e che rendono l’esperienza di gioco meno sicura, oltre che più frustrante. Altrettanto opportuno è verificare che i tempi d’attesa per ottenere l’accredito del denaro sul proprio conto non siano troppo lunghi: esistono dei tempi “bancari” inevitabili e che tutti conosciamo, ma raramente questi possono giustificare attese superiori alla settimana.

Per i più attenti: grafica e software house

Se quelli citati nei paragrafi precedenti sono i consigli generali e più importanti per individuare un sito di gioco sicuro, esistono anche altre forme di garanzia e sicurezza. L’aspetto grafico, infatti, è importante: un’interfaccia chiara e pulita, infatti, non è solo un bel biglietto da visita, ma anche l’indizio della presenza di un personale tecnico preparato e competente e un elemento che dovrebbe aiutare a evitare errori, e quindi spese non volute, durante il gioco. Infine, informarsi sui provider che forniscono effettivamente i giochi online non è una mossa da sottovalutare, perché non tutte le software house sono egualmente efficienti e affidabili.