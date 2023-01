Le più belle partite di tennis della storia • Terzo Binario News

Il tennis è uno sport che ha saputo conquistare milioni di appassionati, tanto che i pronostici sugli incontri di tennis risultano tra gli argomenti più ricercati. Il più famoso sport di racchetta è anche noto per i duelli rimasti nella leggenda, da Borg contro McEnroe a Federer contro Nadal. Ecco alcune tra le più famose partite della storia del tennis.

Borg-McEnroe, Wimbledon 1980

La finale dei Championships del 1980 vide opporsi quelli che erano i più acclamati tennisti del momento, ovvero il pluricampione Bjorn Borg e lo statunitense John McEnroe, famoso anche a causa dei comportamenti spesso sopra le righe. La partita fu vinta da Borg al quinto set, e vi furono incredibili momenti di pathos specie nell’immortale tie break del quarto set, conclusosi 18 a 16 per l’americano, che riuscì ad allungare la partita per poi cedere 8 a 6 al set decisivo. La spettacolarità e la tensione dell’incontro hanno ispirato il film Borg McEnroe, diretto da Janus Metz.

Sampras-Agassi, US Open 2001

Sono tante le partite tra Pete Sampras ed André Agassi che hanno animato gli anni Novanta e i primi Duemila, come ad esempio la storica finale del 2002 vinta da Sampras. A livello di spettacolo e di tensione, probabilmente, la sfida più popolare tra i due è rappresentata dai quarti di finale del 2001, sempre agli US Open : i due statunitensi non persero nemmeno un turno di servizio, concludendo la partita con 4 tie break. Ebbe la meglio Sampras, che se ne aggiudicò tre, ottenendo il pass per la semifinale.

Federer-Nadal, Australian Open 2017

La sana e infinita rivalità tra Roger Federer e Rafael Nadal sembrava ormai essersi conclusa, quando inaspettatamente i due si trovarono in finale nel 2017 a Melbourne. La partita prese fuoco al quinto set, quando lo spagnolo si portò avanti 3 a 1 e sembrava essere a un passo dall’aggiudicarsi il titolo. Federer, però, non si arrese e sfoderò il suo miglior tennis, infliggendo a Nadal un secco parziale di 5 a 0, chiudendo così il set sul 6 a 3 e conquistando l’ambito torneo australiano, 18esimo Grande Slam nella carriera dello svizzero.

Ivanisevic-Rafter, Wimbledon 2002

I due protagonisti della finale del 2002 non sono tra i campioni più leggendari del tennis, ma certamente si sono imposti come i più acerrimi rivali di Sampras sull’erba di Wimbledon, tanto da raggiungere un totale di cinque finali prima di allora, tutte perse. La partita in questione è stata contrassegnata prevalentemente dal servizio di Ivanisevic e dai colpi a rete di Rafter, per concludersi al quinto set, con il croato ad avere la meglio sull’australiano con il punteggio di 9 a 7.

Djokovic-Federer, Wimbledon 2019

A quasi 38 anni Roger Federer si gioca l’ultima finale della sua carriera contro il serbo Novak Djokovic e per la prima volta a Wimbledon viene introdotto il tie break al quinto set. Lo svizzero insegue per tutta la partita, per trovarsi 8 a 7 al quinto set sul punteggio di 40-15 sul proprio servizio. Il serbo recupera e porta al tie break Federer, aggiudicandoselo con un perentorio 7 a 3.