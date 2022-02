I marciapiede di Ladispoli fanno disperare i cittadini - Terzo Binario News

I marciapiede di Ladispoli continuano a suscitare rabbia nei cittadini.

Infatti è arrivata la segnalazione secondo cui rimangono i percorsi a ostacoli sui camminamenti ladispolani.

“Oltre a dover effettuare slalom e salti per evitare deiezioni canine non raccolte e sporcizia di varia natura, i nostri concittadini lamentano importanti dislivelli, radici degli alberi che hanno sollevato la pavimentazione e tombini che ormai dopo anni di sollecitazioni stanno letteralmente crollando, trasformando una semplice passeggiata in un vero trekking nella giungla, mettendo in pericolo bambini, anziani e carrozzine.

Si richiede all’amministrazione e agli organi di competenza di provvedere a rendere perlomeno sicuri i passaggi pedonali della nostra beneamata città, onde evitare che i cittadini continuino a camminare, per la disperazione, in mezzo alla carreggiata stradale col pericolo di essere investiti dalle auto di passaggio”.

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it oppure con Whatsapp al numero telefonico: 3397726466.