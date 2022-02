Orsomando e De Angelis sulla rotatoria: "La mozione di Zito copia la nostra del 2013" - Terzo Binario News

“Era il 27 giugno 2013 quando, con prot.23267, il consigliere Salvatore Orsomando portò in Consiglio Comunale una rilevante mozione avente ad oggetto un importantissimo e fondamentale progetto per la sicurezza della viabilità in un incrocio che definire “pericolosissimo” è un eufemismo ovvero la realizzazione, nell’ambito del progetto di riorganizzazione della viabilità prossima allo svincolo autostradale di Cerveteri (RM), della cosiddetta “Rotatoria”.

La mozione di Orsomando, facendo presente dati sulla pericolosità del punto di intersezione stradale ed evidenziando la problematica riguardante la vita delle persone e del traffico veicolare, chiedeva soprattutto all’Amministrazione di attivare tutte le iniziative istituzionali per sollecitare enti provinciali, ministeriali e governativi al fine di giungere ad una risoluzione definitiva aggiungendo, se necessario, di mettere in atto tutte le eventuali procedure atte all’acquisizione del tratto di strada interessato.

Orsomando, a dimostrazione dell’importanza della problematica, mise persino in piedi dei banchetti per la raccolta firme.

Per chi ha la “memoria corta” rammentiamo noi alcuni particolari. In quel momento il Sindaco era Pascucci e la citata mozione, vista l’importanza, fu votata all’unanimità da tutto il Consiglio comunale impegnando l’Amministrazione Pascucci, in questo modo, ad agire cercando di risolvere il grave problema.

Ebbene lo sapete chi era il vicesindaco di allora nonché assessore ai lavori pubblici ? No ? .Ve lo diciamo noi era proprio l’attuale “neo segretario” del PD di Cerveteri Giuseppe Zito che oggi tenta probabilmente, neppure tanto furbescamente, di prendersi paternità di azioni e atti altrui.

Il problema è che il “pimpante” neosegretario del PD ha, secondo noi, persino tralasciato di avvertire i suoi consiglieri di maggioranza del Partito Democratico che sono presenti in Consiglio comunale alcuni dei quali, ad occhio e croce, si sono limitati a faticare ben poco nella presentazione di una “nuova mozione” per così dire “innovativa” difatti sembra quasi la “fotocopia” di quella presentata da Orsomando nel 2013.

Insomma sembra proprio un bel “copia e incolla” scolastico. E’ stata una “svista” ? E’ stata l’ennesima “gaffe” di chi oggi cerca di fare la politica dell’ultimo momento arrancando in cerca di chissà cosa e cercando di proporre qualcosa di nuovo che nuovo non è ?.

Questo, sinceramente, non lo sappiamo e lo lasciamo al giudizio dei lettori ma un dato è certo e inconfutabile ci sono voluti ben 9 anni al sig. Zito e al PD locale per capire che la problematica era ed è seria.

E allora, come diciamo sempre Noi la domanda sorge spontanea. Come mai l’ex vicesindaco nonché assessore Zito non si è attivato prima ?. Come mai un gruppo di maggioranza fervido sostenitore di questa Amministrazione Pascucci, come l’attuale PD, si “sveglia” soltanto ora dal suo letargo politico e dopo svariati anni di governo ? Scusate ma prima dove stavate ?. Non vorremmo che tali improvvisi risvegli dipendano da alcuni incubi elettorali delle ultime settimane che vedono sia il PD di Cerveteri che altre forze politiche non proprio al nostro passo. Ci sembra come quando in un compito in classe c’è colui che studia e si impegna e prende 10 e coloro che cercando di “copiare” e copiando pure male, oltre che dimenticandosi di quel poco che hanno appreso prima, prendono una bella insufficienza. Rimane il fatto che il nuovo PD di Zito è un partito “copione e senza idee” se si riduce a ripresentare mozioni già approvate all’unanimità”.

Aldo De Angelis Salvatore Orsomando

Consigliere Comunale Consigliere Comunale

Lista Trasparenza e Legalità