I Ladri di Carrozzelle strappano applausi al Traiano di Civitavecchia • Terzo Binario News

Serata emozionante, venerdì scorso al Traiano, con una band letteralmente straordinaria.

Sono andati in scena i “Ladri di carrozzelle”, ensemble musicale formata da artisti con disabilità che da più di trent’anni si esibisce in teatri italiani ed europei, oltre ad essere spesso ospite nelle più importanti reti televisive.

Un concerto nel quale i musicisti hanno eseguito cover celeberrime e brani composti da loro, con un’esplosione di energia che ha coinvolto e divertito il pubblico che affollava il teatro.

Presentato da Nicoletta Scirè, il concerto “Diversi da chi” è stato allo stesso tempo intrattenimento e impegno sociale: i proventi della serata contribuiranno infatti all’attività del centro di pet terapy “Il Mondo di Gina” di Montalto di Castro.

La cooperativa Arcobaleno, organizzatrice della serata, ha voluto ringraziare «l’Amministrazione comunale, che con il sindaco Tedesco, l’assessore Galizia e l’assessore Zacchei hanno voluto ospitarci per la prima volta a Civitavecchia, e l’assessore regionale all’Inclusione Massimiliano Maselli che è intervenuto in videochiamata. Senza dimenticare il consigliere Massimo Boschini, che ci ha accompagnato in tutti i momenti organizzativi, lo staff e ovviamente il direttore artistico Giulio Castello».