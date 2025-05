I giochi di casinò più famosi nel mondo • Terzo Binario News

I casinò sono sempre stati un famoso luogo per il gioco d’azzardo in molti paesi. La diffusione delle piattaforme per il gioco online però ha aumentato ancora di più la diffusione dei giochi da casinò e la loro popolarità. Inizialmente nei casinò l’offerta era limitata a poche opzioni, quelle più famose e classiche. I siti online però possono mettere a disposizione dei giocatori migliaia di giochi diversi oppure centinaia di versioni diverse dello stesso gioco. Pensiamo per esempio alle slot che esistono oggi in centinaia di modelli con regole e funzionamento variabili. Bruce casinò per esempio ha tante categorie di gioco e una libreria sterminata. I principali giochi di casinò sono talmente famosi che sono diffusi in tutto il mondo, e sono praticamente associati con il concetto stesso di casinò. Ci sono però anche influenze culturali e geografiche che rendono alcuni giochi più amati di altri in alcune zone del mondo. Vediamo quindi per macro aree geografiche quali sono i giochi di maggiore successo.

Europa

La storia del gioco d’azzardo in Europa ha origini molto antiche. Basti pensare che uno dei giochi più famosi del mondo è stato inventato proprio in Francia, e dal francese prende il suo nome: la Roulette. Questa è il simbolo dei casinò europei ed è una delle attrazioni principali di casinò come quelli di Monte Carlo e di Baden Baden. La popolarità di questa ha poi determinato ovviamente la nascita di diverse varianti con caratteristiche simili ma non identiche. Tant’è che si parla oggi di Roulette in versione Francese ed Europea per riferirsi a quella più giocata in Europa, che ha sul tavolo un solo simbolo 0. Anche il Poker è un gioco molto presente in questa zona. C’è anche un circuito molto prestigioso, che si chiama European Poker Tour, che attira migliaia di spettatori ed è seguito in tutto il mondo. Le origini del Poker sono tuttora dibattute e sono difficili da trovare in una storia complessa ricca di influenze reciproche e incroci tra tanti giochi diversi. Senza dubbio però nella versione che conosciamo oggi usa il mazzo di carte inventato in Francia ed è probabile che in Europa sia stato giocato in forma moderna per la prima volta nella storia.

Negli anni più recenti come abbiamo anticipato la diffusione del gioco online su computer e dispositivi mobili ha fatto aumentare notevolmente il numero di persone che giocano nei casinò. Il gioco sta diventando una parte molto rilevante nelle società europee e di conseguenza sono nate molte istituzioni per la regolamentazione, il controllo e la promozione del gioco responsabile.

Stati Uniti

Gli USA sono considerati la patria moderna dei casinò. Infatti anche se le origini dei giochi sono spesso europee sul suolo americano i casinò hanno potuto instaurarsi e crescere fino a livelli mai visti prima. Oggi alcune città americane sono il simbolo per eccellenza del gioco d’azzardo, se pensiamo a Las Vegas e Atlantic City. Las Vegas è una vera e propria metropoli nata in mezzo al deserto e cresciuta intorno ai casinò. Ma quali sono i giochi più giocati negli Stati Uniti? Il primo posto assoluto, con grande margine, spetta alle slot machine. Le slot sono le più utilizzate dagli americani e costituiscono gran parte degli incassi dei casinò. Tornando a Las Vegas per esempio sappiamo che le sale dei maggiori edifici sono piene di slot, una di fianco all’altra. La facilità di gioco e le emozioni associate ai rulli delle slot machine le hanno rese il gioco più amato in America. Ciò non significa che non ci siano altre possibilità, ovviamente. Il Poker ha addirittura una versione americana, molto diffusa, che è stata popolarizzata dall’avvento del gioco online. Gli Stati Uniti ospitano anche il torneo di poker più prestigioso al mondo, che ogni anno si svolge a Las Vegas. Altri giochi molto amati sono anche i dadi con il Craps e il BlackJack tra i giochi di carte.

Asia

In Asia la crescita del gioco d’azzardo è stata quasi esponenziale. Grazie a politiche specificamente destinate a favorire la diffusione sono sorti tantissimi casinò che hanno raggiunto fama internazionale. Macao per esempio ha superato addirittura Las Vegas come destinazione per il gioco. Macao costituisce un caso particolare perché in realtà in Cina il gioco d’azzardo è vietato. Viene limitato nella città di Macao che è stata destinata totalmente a questo, e per attirare soprattutto stranieri. Nei casinò di Macao il gioco più frequente è Baccarat, un gioco di carte che dal punto di vista strategico è più semplice del Poker. Naturalmente ci sono anche tutti gli altri giochi da casinò ma il Baccarat è ciò che lo ha reso famoso. Macao non è l’unico luogo dove giocare però perché stanno sorgendo anche altri centri in altri paesi come ad esempio a Singapore e nelle Filippine.

Il gioco online

Il mondo del gioco d’azzardo e dei casinò è molto variegato e ha delle sfumature diverse in diverse regioni del mondo. Tuttavia queste differenze sono assottigliate dalle piattaforme di gioco online che offrono una vasta scelta su scala planetaria.