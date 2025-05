Dallinga contro Abraham nella finale di Coppa Italia: Diavolo leggermente favorito • Terzo Binario News

Milan e Bologna si scontreranno in una finale di Coppa Italia che promette scintille, a scatenare l’incendio ci sono in prima linea Dallinga e Abraham, i migliori marcatori della competizione. Le statistiche dei bookmaker mettono i due club quasi alla pari, in un testa a testa imprevedibile, con il Diavolo che probabilmente ha l’ultima chance per qualificarsi in Europa League e i Felsinei che puntano a vincere questa coppa dopo più di 60 anni di digiuno.

Seguire le quote calcio della finale di Coppa Italia su betfair significa vivere un match destinato a scrivere la storia della Serie A, in una competizione sempre più blasonata e che presenta spesso colpi di scena, come per esempio l’Empoli, che quest’anno ha eliminato Fiorentina e Juventus, arrivando fino alle semifinali, o il Milan, che ha eliminato Roma e Inter, nonostante in campionato sia molto inferiore a livello statistico e tattico.

Milan e Bologna nella storia della Coppa Italia

Una statistica curiosa ci racconta che il Bologna non ha mai perso una finale di Coppa Italia, vincendo il titolo nel 1970 e nel 1974, ma i Felsinei potrebbero avere nelle loro mani la possibilità concreta di alzare la coppa, anche per un’altra ragione.

Il Diavolo ha vinto 5 volte la Coppa Italia, l’ultima nel 2003, ma ha totalizzato anche il record assoluto di 9 sconfitte in finale, l’ultima nel 2018, per questo il Bologna potrebbe vincere il suo terzo titolo. C’è anche una sfida nella sfida in questo match.

Chi vincerà la classifica dei marcatori?

Come dichiarato nel titolo, la sfida nella sfida è quella tra Abraham che ha segnato 4 gol nel torneo e Dallinga, che ha segnato 3 reti. Entrambi i calciatori sono i marcatori più probabili, con Castro che è a quota 2 reti, ma deve ancora riprendersi da un infortunio che da due mesi gli impedisce di trovare la costanza e segnare.

A questo punto la sfida è davvero ardua e tutto si giocherà sul filo del rasoio, tra due squadre che presentano un equilibrio statistico in perfetta linea con l’espressione di gioco.

Quote e statistiche della finale di Coppa Italia 2025

Sarà un bel match e seguire le quote Coppa Italia 2025 della finale in diretta live su betfair significa vedere due club assetati di trofei, che punteranno con tutte le forze su questa sfida. Tuttavia, il match sarà particolarmente attento secondo le statistiche, che prevedono meno di 3 gol totali, con il simbolo under 2.5 quotato a 1.6.

La vittoria del Diavolo è leggermente favorita a quota 2.6, mentre il trionfo dei Felsinei è quotato a 2.7. Il pareggio è quotato a 3 e aprirebbe lo scenario dei supplementari, il risultato esatto 1 – 1 è il più probabile secondo i bookmaker che lo quotano a 5.5.

Nel torneo entrambe le squadre hanno terminato i match con più di 2 gol totali nel risultato, tuttavia, le statistiche a lungo termine che comprendono anche i match di Serie A mostrano che il Milan tende di più a terminare le gare in over 2.5, mentre il Bologna è più imprevedibile.