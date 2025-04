I calciatori più importanti che hanno tratto esperienza nel futsal • Terzo Binario News

Il futsal, o calcio a 5, ha avuto un ruolo cruciale nello sviluppo di numerosi calciatori professionisti, affinando le loro abilità tecniche e la rapidità decisionale in spazi ristretti. Molti dei più grandi talenti del calcio mondiale hanno iniziato la loro carriera proprio su campi di futsal, attribuendo a questa disciplina una parte significativa del loro successo.​

Lionel Messi

Cresciuto calcisticamente in Argentina, Lionel Messi ha spesso sottolineato l’importanza del futsal nel suo sviluppo. Giocando per il Newell’s Old Boys, ha affinato il suo dribbling e il controllo di palla in spazi ristretti, competenze che sono diventate marchi distintivi del suo stile di gioco.

Cristiano Ronaldo

Anche Cristiano Ronaldo ha beneficiato del futsal durante la sua giovinezza a Madeira. La natura veloce e tecnica del gioco lo ha aiutato a sviluppare rapidità di pensiero e abilità nel dribbling, elementi che lo hanno reso uno degli attaccanti più temuti al mondo.

Neymar Jr.

Neymar ha dichiarato che il futsal ha avuto un’influenza significativa sulla sua crescita come calciatore. Il gioco, con la sua intensità e necessità di decisioni rapide, ha contribuito a sviluppare la sua tecnica sopraffina e la capacità di muoversi agilmente in spazi stretti. ​

Ronaldinho

Prima di diventare una leggenda del calcio mondiale, Ronaldinho ha trascorso molto tempo sui campi di futsal in Brasile. Questo background gli ha permesso di sviluppare una straordinaria abilità nel controllo di palla e nel dribbling, caratteristiche che hanno incantato i tifosi di tutto il mondo. ​

Andrés Iniesta

Il centrocampista spagnolo Andrés Iniesta ha iniziato la sua carriera calcistica giocando a futsal. Ha spesso evidenziato come questa disciplina lo abbia aiutato a migliorare la visione di gioco e la precisione nei passaggi, elementi chiave del suo stile di gioco.

Luis Figo

Anche Luis Figo, ex stella del calcio portoghese, ha giocato a futsal durante la sua giovinezza. Ha affermato che il futsal gli ha fornito una varietà di competenze che hanno facilitato la transizione al calcio professionistico. ​

Pelé

Il leggendario Pelé ha attribuito al futsal un ruolo fondamentale nel suo sviluppo calcistico. Ha sottolineato come il gioco richieda pensiero rapido e abilità tecniche, facilitando il passaggio al calcio su campo grande.

Philippe Coutinho

Philippe Coutinho ha iniziato a giocare a futsal all’età di sei anni, continuando fino agli undici prima di passare al calcio su campo. Ha riconosciuto che il futsal ha avuto un impatto significativo sullo sviluppo delle sue abilità tecniche.

Wissam Ben Yedder

L’attaccante francese Wissam Ben Yedder ha trascorso gran parte della sua giovinezza giocando a futsal, esperienza che ha contribuito a sviluppare le sue notevoli capacità tecniche e di finalizzazione.

