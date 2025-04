Futsal Civitavecchia, è finale contro il Cecchina • Terzo Binario News

Battuto 6-3 il Buenaonda ad Aprilia in semifinale, l’epilogo dei play-off al PalaCesaroni di Genzano

La Futsal Civitavecchia centra la finale regionale dei play-off di C1. Corsari i nerazzurri ad Aprilia dove hanno superato il Buenaonda per 6-3 nella gara secca di semifinale giocata nella palestra Rosselli del comune pontino in virtù del miglior piazzamento durante la stagione regolare.

In realtà è stato un vantaggio per i civitavecchiesi perché la superficie veloce gommata ha esaltato le loro doti qualitative permettendo così di espugnare il campo avversario e arrivare all’ultima tappa del percorso regionale con la finale che si disputerà sabato alle 15 sul parquet del PalaCesaroni di Genzano contro un avversario piuttosto sconosciuto.

Infatti la finale sarà contro la Pro Calcio Cecchina che durante i campionato era inserita con i nerazzurri nel girone B arrivando seconda dietro La Pisana. All’andata la spuntò il quintetto dei Castelli per 4-3, al ritorno dell’Ivan Lottatori è uscito un 7-2 in favore della Futsal. Nella semifinale play-off ha battuto fra le mura amiche il Club Latina per 2-0. L’impresa vera Andrea Giocondo e compagni l’hanno compiuta ad Aprilia. Gara secca in campo esterno, ossia condizioni in cui il margine di errore rischia di essere elevato. Invece è uscita fuori la miglior prestazione di stagione, che segue il quarto di finale interno contro lo Zagarolo, giocato bene sì ma non benissimo.

Rompe l’equilibrio l’italo-spagnolo Dario López (migliore in campo) e il pontino Roberto Razza lo ristabilisce. Matteo Proietti sfrutta l’assist del compagno e fa 1-2, mentre l’autorete di Jacopo Santomassimo ristabilisce la parità. Lo stesso Santomassimo tenta il riscatto, portiere respinge ma López è lesto a insaccare (2-3). Nella ripresa è Manuel Morra a spaccare la partita dapprima con il 2-4 e poi con il 2-5 che dà ai civitavecchiesi l’abbrivio giusto coronato dal 2-6 di Santomassimo. Ancora Razza accorcia per il Buenaonda per il 3-6 finale.

«La partita è stata equilibrata nella quale, se devo fare una sottolineatura, i ragazzi hanno dato tutto quello che potevano dare. Sono stati esemplari nel saper soffrire nel momento giusto al contempo disputando una gara intelligente» il commento di mister Vincenzo Di Gabriele. Aggiunge il portiere Simone Schiavi: «Siamo stati sempre di ricorsa fin dall’inizio, la seconda parte di campionato è stata al massimo dei giri. La finale è meritata in virtù delle prestazioni della seconda metà della stagione».