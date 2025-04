A Campo di Mare il “Marea RunClub”: una mattinata di sport per creare un gruppo di aggregazione giovanile • Terzo Binario News

L’Assessore allo Sport Manuele Parroccini: “Un evento per i giovani, organizzato dai giovani. Complimenti ai ragazzi dell’Etrusca Atletica”

Un appuntamento dedicato ai giovani, organizzato dai giovani. Si tratta della “Marea RunClub”, manifestazione sportiva promossa dai ragazzi dell’Associazione Etrusca Atletica, che sabato 12 aprile alle ore 11:00 si ritroveranno sul Lungomare dei Navigatori Etruschi per una corsa leggera della lunghezza di 5km. Un modo non soltanto per fare attività fisica all’aria aperta e a pochi passi dal mare, ma anche e soprattutto per offrire un momento di aggregazione e unione ai giovani della città.

“Un’iniziativa che come Assessore allo Sport sono felice di poter sostenere e promuovere – ha dichiarato Manuele Parroccini – un appuntamento totalmente gratuito che si prefigge un obiettivo bellissimo, ovvero quello di far stare insieme i ragazzi. Molto spesso, anche a livello nazionale, ci si lamenta delle nuove generazioni: anche con questa iniziativa, Cerveteri dimostra come i giovani capaci di stare insieme, di stare insieme in modo sano e salutare esistano. L’iniziativa è aperta a tutti e non importa quali siano le attitudini sportive di chi vi partecipa: a coordinare l’attività motoria saranno comunque i ragazzi dell’atletica che faranno in modo che tutti, ma davvero tutti, corrano allo stesso passo, corrano tutti insieme”.

“Con ‘Marea RunClub’ i ragazzi dell’Etrusca Atletica offrono un’opportunità per fare gruppo e socializzare – aggiunge l’Assessore Manuele Parroccini – confidiamo chiaramente in una bellissima mattinata di sole: porterà ancor più allegria e partecipazione all’interno di questa iniziativa che speriamo, possa diventare un importante punto di riferimento per tanti giovani”.

Per informazioni ed iscrizioni, inviare un messaggio whatsapp al numero 3311048228