Fiumicino omaggia Franco e Sergio Citti, il Consigliere Petrillo: "Concluso iter iniziato da noi" • Terzo Binario News

Nel consiglio comunale di ieri abbiamo voluto sollecitare all’amministrazione, tramite una question time, l’istallazione della targa con la nuova toponomastica dedicata ai fratelli Franco e Sergio Citti. Constatiamo con soddisfazione che la targa è stata finalmente installata e svelata, segnando il completamento di un iter da noi iniziato.

Vogliamo tuttavia sottolineare l’importanza di dar seguito a queste iniziative e di alimentare sempre più la sensibilità nei confronti del lavoro cinematografico dei fratelli Citti, così come di tante altre personalità culturali di spicco riconducibili al nostro territorio, creando eventi e opportunità di apprendimento che celebrino tale eredità, in quanto illustri cittadini di Fiumicino che hanno diffuso la propria identità e le proprie radici nel mondo del cinema, dell’arte e della cultura in generale.

Il consigliere Angelo Petrillo, Lista civica Ezio Sindaco