Hello Kitty "distrutta" dalle Dogane di Civitavecchia: 2400 giocattoli contraffatti • Terzo Binario News

I funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Civitavecchia hanno attivato la procedura per la distruzione di 2400 pezzi di giocattoli sequestrati per marchio contraffatto “Hello Kitty”.

Lo smaltimento era stato disposto dal Tribunale di Civitavecchia nell’ambito del procedimento penale dell’indagato.

L’Agenzia svolge un ruolo importante nel coordinamento e nella pianificazione delle attività nazionali, unionali e internazionali di contrasto al fenomeno della contraffazione. Le merci contraffatte presentano costi reali per i consumatori, per le aziende produttrici e per le nostre economie.

La violazione della proprietà intellettuale causa gravi rischi per la salute e la sicurezza dei consumatori, oltre a provocare danni economici.

La commercializzazione di merce contraffatta, infatti, incide pesantemente anche sull’economia del nostro Paese, provocando deviazioni del traffico commerciale lecito e concorrenza sleale, perdita di posti di lavoro e di entrate erariali.