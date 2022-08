Civitavecchia, "Dal Mito alla Storia": un successo il tris di rappresentazioni • Terzo Binario News

Maria Cristina Ciaffi, presidente Pro Loco: “Doverosi i ringraziamenti a chi ha contribuito a far apprezzare le Terme Taurine”.

Con il Decameron 3.0 di Gino Saladini, andato in scena venerdì 5 agosto si è conclusa la rassegna teatrale “Dal Mito alla Storia” .

La manifestazione era organizzata dalla Pro Loco cittadina presso l’area archeologica delle Terme Taurine. finanziata dall’Enel come Main sponsor, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia, e dalla BCC Roma sede di Civitavecchia con il patrocinio del Comune di Civitavecchia.

Le tre rappresentazioni, sotto la direzione artistica di Gino Saladini, si sono ispirate, anche per questa edizione, alla letteratura classica, ottenendo un grande successo di pubblico che ha apprezzato sia gli spettacoli proposti sia la suggestiva bellezza del complesso monumentale archeologico che costituisce uno dei migliori esempi di sito termale romano.

“L’idea della rassegna, è nata tre anni fa proprio perché riteniamo le Terme come giusta cornice per rappresentazioni di questo genere. – sostiene la Presidente della Pro Loco Maria Cristina Ciaffi – E’ stato bello vedere gli occhi entusiasti delle persone, che oltre agli spettacoli hanno goduto della magnificenza del luogo. L’intento della Pro Loco è proprioquello di avvicinare la bellezza del sito alle esigenze di tutti, rendendo le Termemaggiormente fruibili. Tante sono le iniziative che proponiamo durante l’anno, come i concerti in occasione della Festa Europea della Musica, il Presepe Vivente e Terme in Fiore; degustazioni al tramonto, presentazioni di libri e tanti laboratori didattici e creativi per i ragazzi dai 6 agli 11 anni, oltre all’attività giornaliera delle visite del sito.

Ringrazio di cuore gli sponsor che ci hanno sostenuto per questa iniziativa, il Direttore Artistico Gino Saladini, i Registi, tutti i Performer, Rosalba Angeloni ed Elisa Rosati per la realizzazione dei costumi di scena, la Wandy Star di Massimo Peroni, e tutti i volontari dell’Associazione”.