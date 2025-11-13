“Happening al Chiostro” a Tolfa: un’esperienza immersiva tra arte, musica, storia e contemporaneità • Terzo Binario News

Sabato e domenica al Polo Culturale una due giorni da non perdere organizzata da “Tolfa Jazz”

L’AssociazioneTolfaJazz, in collaborazione col Comune di Tolfa e il Polo Culturale, e il contributo della Regione Lazio, presenta “Happening al Chiostro”: un evento culturale che trasforma il Chiostro e il Museo Civico Archeologico diTolfa in un palcoscenico vivo e partecipato, dove storia e avanguardia si incontrano attraverso linguaggi artistici contemporanei.

Per due giorni, il pubblico sarà protagonista di un’esperienza immersiva che unisce musica, danza, installazioni e laboratori, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e identitario del territorio. Non semplici spettatori, ma parte attiva di una narrazione condivisa.

“Happening al Chiostro” è un invito a vivere l’arte come esperienza collettiva, a scoprire le radici del territorio attraverso linguaggi nuovi,e a partecipare attivamente alla costruzione di una comunità culturale aperta e inclusiva.

Programma Artistico

Sabato 15 novembre

Dalle ore 17

Step Two: Francesco Pierotti (contrabbasso) e Giovanni Benvenuti (sassofono tenore) in un

dialogo musicale essenziale e profondo.

Raise: Radici: Elli de Mon guida uno spettacolo viscerale tra gospel e stoner rock, con

strumenti arcaici e sonorità moderne.

Installazioni Artistiche: Riccardo Pasquini arricchisce lo spazio con opere e performance in

dialogo con la storia del Chiostro.

Domenica 16 novembre

Ore 11.30 – Laboratorio Creativo per Bambini (6–11 anni) A cura di Soc. Coop. Taitle

Ingegno Multiforme. Info e prenotazioni: 340.3079514

Dalle ore 17

Strange to meet you: Elena Paparusso (voce ed elettronica) e Mariagiovanna Esposito

(danza) esplorano il dialogo nell’epoca delle relazioni complesse.

Descansate Niño: Giacomo Ancillotto presenta il suo progetto live, un viaggio musicale tra tradizione e contemporaneità.

Installazioni Artistiche: Liam Becher completa l’offerta visiva con opere suggestive e performative.

Sabato e domenica, degustazioni di vini locali e umbri a cura del sommelier Romolo Mellini(a

pagamento). Informazioni Utili Location: Polo Culturale di Tolfa – Largo 15 Marzo 1799, 1 – Tolfa Date: Sabato 15 e Domenica 16 Novembre Ingresso: Gratuito Info: 389.8384355 | info@tolfajazz.com Partner: Regione Lazio, Comune di Tolfa, Polo Culturale Tolfa, Museo Civico Archeologico Tolfa, Italia Jazz, Susan G. Komen Italia, Cittaslow International