A Civitavecchia "Book Faces" ha presentato Chiara De Silva e il suo romanzo "Congiuntivi sbagliati" • Terzo Binario News

Lunedì la Book Faces ha ospitato Chiara De Silva e il suo romanzo “Congiuntivi sbagliati” (Marsilio) nella libreria Dettagli di Sergio Cracolici, nella nuova sede appena inaugurata.

L’atmosfera è stata intima e raccolta, arricchita da un pubblico partecipe e competente che ha animato il dialogo con domande e riflessioni attente.

De Silva ha affermato: “Mi sono sentita coccolata e accolta trovando nel confronto con i moderatori e i lettori la stessa autenticità che credo caratterizzi la mia scrittura. Sono grata a Book Faces per questa bella opportunità e al pubblico per l’attenzione“.

Il pubblico ha apprezzato lo stile fresco e colorato della De Silva, una voce nuova capace di dare ritmo e vitalità a una storia che intreccia ironia, sentimento e realtà sociale.

A dialogare con l’autrice sono stati il presidente di Book Faces Marco Salomone e l’addetta stampa Sara Sansone, in un incontro che ha confermato la vocazione della rassegna “Incontro d’autore” nel valorizzare talenti emergenti e nel creare momenti di confronto autentico tra autori e lettori.