Ha un malore dopo aver ingerito cocaina trovata nel marsupio dell'amico del figlio, morto 69enne • Terzo Binario News

Sul posto la Polizia

Ha avuto un malore, a quanto pare provocato dopo aver ingerito della cocaina, trovata nel marsupio di un amico del figlio. Un uomo di 69 anni è morto ieri – 2 giugno – in via Arturo Carlo Jemolo, zona Torraccia.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vittima era affetta da demenza senile e viveva in casa con i suoi familiari. In un un momento di distrazione, avrebbe trovato una palletta di cocaina nel marsupio di un ospite (denunciato per possesso di sostanze stupefacenti), risultato essere l’amico del figlio.

Sul posto gli agenti del commissariato San Basilio.