Gubetti: “Aperte le porte del Comune ai cittadini, continuiamo insieme” - Terzo Binario News

“Ascoltare i cittadini, comprendere le esigenze di ognuno di loro.

In questi dieci anni di esperienza amministrativa abbiamo fatto di questo principio un valore imprescindibile.

Abbiamo aperto le porte del Comune per ricevere tutti i cittadini, risposto a migliaia di telefonate, scambiato messaggi su Whatsapp, fatto incontri pubblici in tutte le Frazioni.

Proveniamo da due anni difficili, di distanze, di abbandoni e restrizioni: la pandemia ha scoperto nuove fragilità, ci ha allontanato e lasciati tutti un pò più soli, noi non abbiamo mai smesso di tenere un filo diretto con tutti voi, siamo rimasti in ascolto cercando di far arrivare la vicinanza e il sostegno dell’Amministrazione comunale, anche senza poterci vedere o scambiarci un abbraccio.

Continuiamo insieme! Ascolto e comprensione, tra la gente: con questo spirito vogliamo continuare a lavorare per Cerveteri. Nei prossimi giorni annuncerò i nuovi incontri pubblici ai quali spero di incontrarvi in tanti”.

A dichiararlo in un post sui social network, è la candidata Sindaca del Comune di Cerveteri Elena Gubetti.