Andrea Caradonna di Ladispoli è la vittima dell'escursione in Trentino • Terzo Binario News

Si chiama Andrea Caradonna la vittima dell’escursione in Trentino. Si tratta di un funzionario di Polizia di 58 anni in servizio alla Questura di Roma.

Era con la moglie e i figli presso la ferrata Valimpach, a Centa San Nicolò in provincia di Trento.

La ferrata alterna tratti attrezzati a tratti di sentiero, sviluppandosi lungo alcune cascate: l’uomo, che procedeva in fondo al gruppo sul sentiero, dunque in uno dei tratti non attrezzati, è stato visto improvvisamente precipitare verso una di esse.

La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata intorno alle 12.45 da parte della moglie, che non riusciva più ad individuarlo né a mettersi in contatto con lui.

La Centrale Unica di Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero, mentre cinque soccorritori della Stazione di Levico del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si mettevano a disposizione per coadiuvare nelle operazioni. Nel frattempo, dato il particolare terreno dell’incidente, è stato attivato anche il Gruppo Tecnico Forre, con quattro operatori a disposizione in piazzola.

Sul posto i Carabinieri di Caldonazzo e i Vigili del Fuoco, nella cui caserma è stata ricomposta la salma.