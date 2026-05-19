Guardia Costiera nei ristoranti etnici di Civitavecchia, Ladispoli e Santa Marinella: sanzioni, sequestri e... rispetto delle regole • Terzo Binario News

Nell’ambito delle attività a tutela del consumatore, i militari della Guardia Costiera di Civitavecchia hanno condotto una serie di ispezioni mirate presso diversi esercizi di ristorazione etnica nelle località di Ladispoli, Santa Marinella e Civitavecchia.
L’operazione, volta a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di tracciabilità del pescato, ha portato anche al sequestro di prodotto ittico e all’erogazione di diverse sanzioni amministrative.
I DETTAGLI DELL’OPERAZIONE:
- A Ladispoli l’attività ispettiva ha premiato la professionalità dei ristoratori locali: su sei esercizi controllati, ben 5 sono risultati perfettamente regolari, a testimonianza di un’alta attenzione verso gli standard di qualità e tracciabilità. In un solo caso è stata necessaria un’azione correttiva, con l’elevazione di una sanzione di 1.500 euro ed il sequestro di 13 kg di prodotto non tracciato per prevenire qualsiasi rischio potenziale.
- A Santa Marinella, un controllo approfondito presso un ristorante etnico ha portato al sequestro di circa 10 kg di pesce. Al titolare è stata contestata la violazione delle norme su etichettatura e tracciabilità e comminata una sanzione amministrativa di 1.500 euro.
- Particolarmente significativi i controlli nel comune di Civitavecchia, dove sono stati eseguiti controlli mirati. In un primo caso sono state riscontrate gravi carenze in relazione a preparazioni prive del necessario trattamento di abbattimento termico. Il prodotto è stato ritirato e la sanzione elevata è stata di 2.000 euro. In un secondo esercizio, è stata contestata l’inosservanza delle procedure di autocontrollo per aver ricongelato prodotti ittici già scongelati.
Le attività, intensificate già nel periodo di dicembre 2025, confermano il costante impegno della Guardia Costiera nella vigilanza lungo tutta la filiera ittica.
Questa operazione ha lo scopo, infatti, di tutelare gli imprenditori che, seguendo le norme, investono nella qualità delle materie prime e nella sicurezza dei processi, la risorsa ittica ed il consumatore finale.
La Guardia Costiera del Lazio rinnova il proprio impegno al fianco dei cittadini e degli imprenditori virtuosi del settore, affinché il consumo di prodotti ittici continui a rappresentare un’esperienza sicura e di alta qualità per tutto il territorio.