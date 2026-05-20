Ordinanza anti-alcool a Civitavecchia, Piendibene: "Misura di equilibrio" • Terzo Binario News

“Ho firmato un’ordinanza che introduce nuove limitazioni al consumo e alla vendita per asporto di bevande alcoliche in alcune aree della città, dal 1° giugno al 31 ottobre 2026.

L’obiettivo è tutelare la sicurezza urbana, il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici, soprattutto nelle zone dove negli ultimi mesi si sono registrati episodi di tensione, degrado e disturbo della quiete pubblica.

L’ordinanza prevede il divieto di consumo di alcolici su suolo pubblico e il divieto di vendita per asporto dalle ore 21 alle ore 7 del mattino successivo nelle aree interessate dal provvedimento.

Si tratta di una misura pensata per garantire un equilibrio tra il diritto degli esercenti a lavorare e quello dei residenti, delle famiglie e dei turisti a vivere una città più sicura, ordinata e vivibile, soprattutto durante il periodo estivo”.

Così sui social il sindaco Marco Piendibene