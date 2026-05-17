"La Bianca" ha festeggiato i venticinque anni di sacerdozio di don Fabio Casilli • Terzo Binario News

Molte persone hanno festeggiato l’amato parroco della frazione

Venticinque anni di vita sacerdotale. Per don Fabio Casilli questo lungo cammino ha radici lontane e solenni: era il 13 maggio 2001 quando, nella Basilica di San Pietro, riceveva l’ordinazione dalle mani del pontefice San Giovanni Paolo II. Quell’atto di totale affidamento ha dato il via a un ministero intenso e infaticabile, vissuto per molti anni nel cuore della diocesi di Civitavecchia come segretario di tre stimati pastori: monsignor Girolamo Grillo, monsignor Carlo Chenis e monsignor Luigi Marrucci. Ma la presenza di don Fabio è stata fondamentale soprattutto nei luoghi dove la fragilità umana si fa più acuta, operando con profonda sensibilità come cappellano dell’”Hospice Carlo Chenis” e della casa di riposo “Quinta Stella”.

Il 3 novembre 2024 monsignor Gianrico Ruzza gli ha affidato la Parrocchia di “Nostra Signora di Lourdes” a La Bianca, dove lo scorso il 13 maggioè stato celebrato l’anniversario d’argento di don Fabio in un abbraccio corale. Due giorni intensi di celebrazioni e di autentica convivialità hanno unito generazioni diverse, richiamando non solo i fedeli locali ma anche moltissimi ospiti provenienti dalle parrocchie vicine e dalle diverse espressioni sociali del territorio, desiderosi di testimoniare la stima e l’affetto verso il sacerdote.

La Solenne Celebrazione Eucaristica è stata presieduta dal vescovo Gianrico Ruzza, che ha visto l’altare circondato da numerosi confratelli, tra i quali il parroco di Allumiere don Roberto Fiorucci. A dare testimonianza del profondo legame tra la Chiesa e le istituzioni civili, erano presenti in prima fila il sindaco Luigi Landi, la vicesindaca Romina Scocco e la delegata comunale all’associazione Madonna delle Grazie Daniela Agostini, affiancati dal maresciallo dei Carabinieri, dai rappresentanti della Protezione Civile, della Polizia Locale e delle numerose associazioni del territorio. La presenza delle autorità ha sottolineato come la figura del parroco rimanga un saldo punto di riferimento non solo spirituale, ma anche sociale e civile per l’intera comunità.

“Nel celebrare i suoi 25 anni di sacerdozio – è il commento del presidente della Contrada La Bianca, Massimiliano Speroni – desidero ringraziare Don Fabio per la sua presenza costante, per la sua parola sempre pronta a sostenere e incoraggiare la nostra piccola comunità.La sua dedizione, il suo esempio e la sua fede sono un dono prezioso per tutti noi.”

“Siamo orgogliosi – sottolinea il sindaco di Allumiere, Luigi Landi – di aver potuto celebrare I 25 anni di sacerdozio di Don Fabio nella nostra parrocchia di ‘La Bianca’. In questo periodo di guida spirituale della nostra comunita’ abbiamo apprezzato le sue doti umane e la sue capacita’ di promotore di iniziative sociali in perfetta sintonia con tutti i cittadini”.

“Grazie a Don Fabio Casilli – è il commento della vice sindaca, Romina Scocco – per l’affetto e la devozione che mostra verso la comunità di La Bianca, una comunità piccola ma molto attiva , capace di dare tanto , una realtà dove la chiesa e il parroco hanno sempre rappresentato un punto di riferimento per tutti”