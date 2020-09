Gruppo Civico Indipendente: "Degrado in centro a Civitavecchia" - Terzo Binario News

“Civitavecchia, Piazza XXIV Maggio. E dire che siamo in pieno centro cittadino e nelle immediate vicinanze di un mercato, ove decoro ed igiene, dovrebbero regnare sovrani, specie in questo lungo e particolare periodo, in cui l’attenzione sanitaria dovrebbe essere massima. Questa è la situazione indecente ed indecorosa che si presenta ogni giorno agli occhi dei cittadini e dei numerosi turisti che si trovano a passeggiare per le strade della nostra Città. Senza considerare poi, la presenza di alcuni veicoli con buona certezza in possibile stato di abbandono e/o probabilmente anche privi di copertura assicurativa, così come dalle numerosissime segnalazioni pervenute, tanto sono ricolmi ed incrostati di sporcizia ed urine dei cani, che vanno ad occupare i pochissimi ed altrettanto preziosissimi posti auto.

A tal proposito, due studiosi, Wilson e Kelling, nel 1982, formularono una teoria denominata: “Teoria delle finestre rotte”. Tale studio, a livello criminologico, ipotizza il derivare di fenomeni di devianza e criminalità, quale risultato dovuto e conseguente al disordine urbano.

In particolare, mantenendo il controllo di di ambienti urbani, contrastando anche e soprattutto violazioni e piccoli reati, come la sosta selvaggia, il mancato pagamento dei ticket relativi ai parcheggi, ed ai mezzi pubblici del trasporto urbano, gli atti vandalici e di deturpazione dei beni comuni, ma anche mantenendo i luoghi ben illuminati e puliti, si contribuirebbe a rendere una migliore sicurezza e legalità urbana, riducendo in questo modo, il possibile perpetrarsi di crimini di ben più ampia gravità.

In due parole, secondo gli autori, una finestra rotta in un edificio abbandonato, se non ripristinata in tempi brevi, potrebbe dare luogo ad una serie di fenomeni di imitazione, comportando ben presto, la distruzione di altre finestre e dell’intero immobile, costituendo in questo modo, solo l’inizio del degrado urbano e sociale ed il richiamo per individui ai margini della società, dediti anche ad attività illecite, come lo spaccio di sostanze stupefacenti”.

CIVITAVECCHIA – GRUPPO CIVICO INDIPENDENTE

SICUREZZA E DECORO URBANO

IL RESPONSABILE

Dr. Remo Fontana