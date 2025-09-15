Grandi soddisfazioni per l'Aureliano Tennis Santa Marinella • Terzo Binario News

Week end di grandi soddisfazioni per l’ Aureliano Tennis Team. Due le ribalte sportive ottenute dai ragazzi di Carlo e Andrea Oroni: mentre a Civitavecchia ci si impegnava nel far conoscere il tennis attraverso la manifestazione Civita Games lo Sport in Piazza organizzata dal comune a Sulmona andava in scena le final eight scudetto.

A presenziare alla Marina di Civitavecchia per l’ATT il tecnico della FITP nella persona di Massimiliano Brocchi, con il maestro Andrea Oroni. Scopo della bella giornata instradare bambine e bambini allo sport che sta facendo sognare l’Italia sportiva.

In Abruzzo invece, in quel di Sulmona la squadra under 12 maschile composta da Genaro Occhipinti, Luca Giacopello, Oscar Ferro, Mattia Melis e Federico Buccilli ottiene il piazzamento per posizionarsi tra le prime 8 d’ Italia.

Girone finale che si terrà ad Imperia tra il 19 e il 21 e dove, per l’occasione, si giocherà l’assegnazione dello scudetto . Inutile sottolineare la grande soddisfazione per Andrea e Carlo Oroni impegnati quotidianamente in attività di promozione che nel corso degli anni ha formato atleti, futuri uomini e donne forgiati da uno sport difficile, insidioso, caratterizzato da tante variabili dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

<<Formiamo tennisti>> affermano i maestri dell’Aureliano, <<ma ragazzi e ragazze trascorrono quasi tutti i giorni tante ore sui campi, quindi è inevitabile che la loro crescita come cittadini e cittadine passi pure dai momenti di confronto sportivo, e vedere riconosciuto nei circoli che frequentiamo rispetto ed educazione per noi va oltre il risultato sportivo>>. Intanto sono ripresi i corsi propedeutici ed agonistici, anche quest’anno con qualche piacevole novità.



