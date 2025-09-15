Il Tolfa fa 0-0 in casa dell’Urbetevere e passa il turno in Coppa Italia di Promozione • Terzo Binario News

(foto Nicoletta Vittori) – Il Tolfa fa 0-0 in casa dell’Urbetevere e passa il turno in Coppa Italia di Promozione.

Non certo bella la gara disputatasi nell’impianto della Pisana ma il 2-1 dell’andata – dopo lo svantaggio iniziale, maturato con le reti di Salvato e Manuel Vittorini – è bastato per ottenere il passaggio ai sedicesimi di finale della competizione che diventerà infrasettimanale.

Nei prossimi giorni, al Comitato regionale della Lega Dilettanti, verrà effettuato il sorteggio nel quale potrebbe capitare praticamente qualunque squadra in sorte ai tolfetani.

Tornando alla sfida di ieri, i tolfetani – per ammissione dello stesso mister Michele Micheli non hanno giocato una gran partita, al netto del fatto che si tratta della seconda sfida ufficiale – si sono presentati all’appuntamento con qualche defezione. Su tutte, quella di Andrea Moretti e di capitan Marco Roccisano, alle prese entrambi con delle noie fisiche e che si è preferito non rischiare. Per questo l’allenatore ha dovuto cambiare modulo specie nel reparto offensivo mancando il terminale di riferimento. Per questo la scelta di un attacco leggero che avrebbe dovuto fare imprevedibilità.

«L’obiettivo del passaggio del turno e stato raggiunto – racconta il tecnico – e la prestazione dal punto di vista della volontà e stata all’altezza. Noi abbiamo avuto delle occasioni per passare in vantaggio e loro altrettanto. Però se penso alla gara di andata ritengo che il Tolfa abbia compiuto un passo indietro. In particolare siamo stati in difficoltà nella gestione della palla in fase avanzata anche per la forma non perfetta di Vittorini. In settimana si lavorerà per correggere alcuni aspetti come condizione fisica, la crescita in fatto di personalità e i meccanismi tattici.

Va preparato al meglio il confronto con il Cerveteri di domenica prossima poi penseremo al sorteggio del prossimo turno. Intanto il cammino iniziale sarà difficile per tante squadre proprio in virtù del fatto che in questa primissima fase di stagione ancora manca rodaggio fra compagini che al loro interno hanno cambiato parecchi giocatori, noi compresi», la conclusione di Michele Micheli.

Ora appuntamento a domenica con la prima giornata del campionato di Promozione nella quale i biancorossi ospiteranno il Cerveteri, dopo l’assaggio che c’è stato con il memorial Ciancarini nel quale i collinari allo Scoponi hanno superato per 3-2 l’undici etrusco allenato da Marco Ferretti.