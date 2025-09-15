Tidei prosciolto, M5s Santa Marinella: "In Italia non importa che l’auto blu diventi un taxi personale, basta che il danno sia modico" • Terzo Binario News

“A Civitavecchia la giustizia ha parlato chiaro: il sindaco Pietro Tidei non deve rispondere di nulla per l’uso “privato” dell’auto comunale. Il giudice ha dichiarato il non luogo a procedere. Motivo? Il danno erariale è di modica entità: poche decine, un centinaio di euro. Robetta.

In un Paese normale, l’uso di un bene pubblico per scopi privati sarebbe già di per sé una violazione del patto di fiducia tra cittadini e istituzioni. In Italia, invece, diventa questione di calcolatrice: se il conto alla pompa di benzina è basso, allora non è reato. Non importa il principio, non importa il precedente, non importa l’idea che chi guida la città non possa trasformare l’auto blu in un taxi personale. Basta che il danno sia “modico”.

E così, mentre ai comuni mortali si chiede fino all’ultimo scontrino, ai sindaci basta restare sotto la soglia della “modestia”. È la solita aritmetica della politica: 120 euro per un cittadino sono una multa che pesa, per un sindaco diventano “quisquilie”.

Il risultato? Un messaggio chiaro, chiarissimo: se sbagli e sei potente, non importa tanto cosa hai fatto, ma quanto ti è costato. Sotto un certo limite, il reato evapora. Non luogo a procedere, tutti a casa, e chi osa criticare viene accusato di moralismo.

E allora, signori, continuiamo pure a parlare di “legalità” e di “fiducia nelle istituzioni”. Ma ricordiamoci che, da queste parti, la legge non è uguale per tutti: è uguale solo per chi ha la poltrona giusta e il serbatoio a basso consumo”.

—

Gruppo territoriale – Santa Marinella

del Movimento 5 Stelle