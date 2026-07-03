Comitati: "Il Tar ha annullato il Decreto sul porto croceristico a Fiumicino" • Terzo Binario News

“Giudizio conferma nostre ragioni e blocca opera da impatto critico su ecosistema”

(ANSA) – Il TAR del Lazio ha “accolto” il ricorso presentato dai comitati cittadini e da associazioni ambientaliste contro il Decreto per la Valutazione d’Impatto Ambientale legato al progetto del porto crocieristico ad Isola Sacra. Lo rendono noto l’associazione Comitato Tavoli del Porto, Unione Inquilini Fiumicino, L’Associazione Saifo e Lipu-BirdLife Italia ed I ricorrenti ad adiuvandum Italia Nostra, Filt Cgil e Ancip.

“Con questa sentenza, i giudici hanno annullato il Decreto di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) relativo al progetto del porto – informano – L’esito del giudizio rappresenta una conferma fondamentale delle ragioni tecniche, ambientali e legali sostenute in questi anni dalle associazioni e comitati.

La decisione del tribunale blocca un’opera dall’impatto critico per l’ecosistema della foce del Tevere e per la salute dei cittadini del litorale. La sentenza restituisce centralità alla partecipazione dei cittadini e alla salvaguardia del territorio”. “Questo pronunciamento segna un punto fermo nella tutela della salute pubblica e dell’ambiente di Isola Sacra in un contesto territoriale completamente inadatto a questo tipo di progettualità. E’ però anche una vittoria di portata nazionale, con ripercussioni importanti sulla portualità e sulla gestione del territorio del nostro paese”, concludono le associazioni che continueranno a “vigilare sui successivi sviluppi della pianificazione costiera”.