A Cerenova il magico mondo di Babbo Natale, grande festa in Piazza Morbidelli • Terzo Binario News

Una grande giornata di festa domenica 11 dicembre a Cerenova in Piazza Morbidelli. Ad organizzarla, il Rione Cerenova Costantica, che con i suoi attivisti e tanti volontari organizza “Il Magico Mondo di Babbo Natale”, una festa che avrà inizio alle ore 11:00 del mattino e proseguirà fino al pomeriggio.

Non mancheranno laboratori creativi, intrattenimento e giochi. Al termine, tombolata per grandi e piccoli con in palio uno SMART TV 32°. I proventi delle vendite delle cartelle saranno reinvestiti dal Rione per altre attività sociali.

Presenti, anche il Gruppo di Scuolambiente e del Centro Solidale di Cerveteri