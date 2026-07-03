Manuel, il bimbo di Cerveteri nato in auto sull'Aurelia • Terzo Binario News

“Benvenuto al mondo, piccolo Manuel!

Che storia fantastica è la vita: quella di Manuel è una storia bellissima, che ci ricorda quanto la vita sappia sempre sorprenderci. Manuel è il terzo figlio di Valerie Pasqualini e Angelo Salpetro ed è nato domenica 28 giugno in un modo davvero singolare.

​Fino alle 19:45, mamma Valerie aveva solo contrazioni sporadiche, ma poi improvvisamente tutto è cambiato. È iniziata una corsa veloce verso l’ospedale Cristo Re, ma Manuel aveva fretta: all’altezza del 13° km della via Aurelia, alle 20:25, ha deciso di venire alla luce. Papà Angelo ha chiamato il 118, che lo ha guidato in videochiamata a gestire questo meraviglioso evento direttamente in macchina. La straordinaria tranquillità di mamma Valerie e la bravura di papà Angelo, in un’inedita veste di ostetrico, hanno permesso a Manuel di nascere in sicurezza. Al tempestivo arrivo dell’ambulanza, tutto era compiuto e, come da copione, il taglio del cordone ombelicale è spettato proprio a papà Angelo.

​Oggi Manuel è finalmente a casa, per la gioia di mamma, papà e dei suoi fratellini, Samuel e Daniel. A tutta la famiglia, e in particolare al nostro caro Francesco Ricci, che accoglie con immenso amore il suo nipotino, vanno i miei auguri più affettuosi.

​Benvenuto nella nostra comunità, piccolo Manuel!”

A raccontare il lieto evento e a porgere gli auguri ai neo genitori è il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti, in un lungo post social.