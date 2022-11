Governo Civico Cerveteri augura un buon lavoro ai suoi delegati • Terzo Binario News

In totale sono 21 gli esponenti del movimento politico ad aver ricevuto la nomina della Sindaca, tra loro i consiglieri comunali Salamone (per la frazione di Campo di Mare) e la Prosperi (alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica)

“Il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti ha nominato l’elenco dei suoi Delegati, che per l’intera durata del suo mandato affiancheranno a titolo completamente gratuito, l’attività amministrativa e politica della Giunta comunale.

Tanti gli esponenti di Governo Civico per Cerveteri: Consiglieri eletti e attivisti storici hanno scelto di mettere a disposizione della squadra e della cittadinanza, a titolo completamente gratuito, le proprie competenze, conoscenze e professionalità.

“Ringraziamo il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti per la fiducia riposta nei nostri rappresentanti.

All’interno del nostro Direttivo abbiamo proposto una serie di personalità di spessore, con grandi capacità e conoscenza del territorio e delle varie tematiche.

Dalla pubblica istruzione alla valorizzazione del territorio, dalle politiche giovanili al decoro urbano del territorio, dallo sport alla tutela degli animali, fino alle tematiche sociali legate alla sensibilizzazione e alla prevenzione medico-sanitaria, la squadra di Delegati di Governo Civico andrà a lavorare sulle più svariate tematiche. Lavoreremo compatti accanto ai vari Assessori di riferimento e al Sindaco, per offrire alla città di Cerveteri, che ancora una volta ci ha riservato ampia fiducia alle ultime elezioni comunali, consentendoci di essere per la seconda volta consecutiva la forza politica più importante all’interno della città, una classe politica e dirigente capace di dare risposte alle esigenze di tutti. A tutti i nostri Delegati, buon lavoro!”.

Nel dettaglio si tratta di: Pamela Baiocchi, Delegata alle Politiche Scolastiche, Vincenzo Bellomo, Delegato alla Relazione con gli Enti Sovracomunali, Serena Bolognesi, Delegata alla promozione della partecipazione dei cittadini, Patrizia Dell’Olio, Delegata al Contrasto, alla prevenzione e al controllo delle criticità del territorio, Gianluca Di Cataldo, Delegato alla Viabilità e Sicurezza Stradale, Giovanni Federici, Delegato ai progetti per lo sviluppo e la valorizzazione di Marina di Cerveteri, Renato Galluso, Delegato territoriale per la frazione di Cerenova e al trasporto su ferro, Rapporti con RFI Trenitalia Pendolari, Alessio Lasorella, Delega alla Promozione e Partecipazione Culturale dei Giovani, Ursula Orelli, Delegata al Contrasto alla violenza sulle donne e alla sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare, Domenico Paglialunga, Delegato alle Politiche Sanitarie, alla Digitalizzazione delle Cure e alla presa in carico del paziente cronico/fragile, Andrea Paoni, Delegato ai Grandi Eventi Sportivi e alla Consulta dello sport, Luca Saraceni, Delegato alla valorizzazione del Patrimonio Agro – Forestale, Dimitri Terenzi, Delegato all’attività di promozione turistica del territorio, Francesco Vigliotti, Delegato ai rapporti con gli Agriturismi e promozione della diversificazione, Roberto Voccia, Delegato alla promozione dell’economia circolare, Roberto Cortignani, Delegato all’Arte, Lucia Pulozzi, Delegata Territoriale del Sasso, Maria Grazia Evangelista, Delegata alla Lotta alla Dispersione Scolastica, Valeria Venturelli, Delegata alla Digitalizzazione delle Scuole.

Inoltre sono state conferite le Deleghe ai seguenti Consiglieri comunali: Adele Prosperi, Delegata alla promozione di attività a sostegno delle associazioni che promuovono la Ricerca Scientifica e Federico Salamone, Delegato territoriale per la frazione di Campo di Mare”.

IL DIRETTIVO DI GOVERNO CIVICO PER CERVETERI