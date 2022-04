Gli studenti dello "Stendhal" di Civitavecchia tornano a fare esperienze sul territorio - Terzo Binario News

Giornate intense per gli studenti dello Stendhal di Civitavecchia. Con l’allentamento delle restrizioni anti covid i ragazzi degli Indirizzi Turistico e Alberghiero hanno potuto ricominciare le attività sul territorio che da sempre caratterizzano l’Istituto cittadino.

Così in questi giorni si sono moltiplicate le iniziative, le lezioni itineranti, la partecipazione alle manifestazioni. Prima fra tutte il servizio di accoglienza prestato nella bella manifestazione “La giornata del mare” che ha visto la presenza di tante autorità. In questa occasione gli studenti della 3°Accoglienza Turistica dell’Alberghiero e delle 3° A e B del tecnico Turistico, guidate dalle professoresse Spera e Iacoponi, hanno ricevuto i complimenti per la professionalità e la serietà con cui hanno svolto il loro servizio.

oi una attività di orientamento dedicata agli studenti delle classi 5 Alberghiero presso l’Università della Tuscia. “Siamo stati ai laboratori del DIBAF (Dipartimento per la Innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali ) dell’Università della Tuscia dove i nostri studenti hanno potuto vivere un’esperienza da ricercatori sperimentando la coltura di lieviti, fermenti lattici e batteri utili sia nel settore enogastronomico che agroalimentare” raccontano le professoresse Lalli e Matteucci che hanno organizzato l’iniziativa.

“Questo ritorno alla normalità, sempre nel rispetto delle normative di sicurezza è davvero una festa per gli studenti che hanno partecipato con tanto entusiasmo e curiosità a tutte le attività” concludono le insegnanti.