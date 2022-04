Progetto Scintille: a fine aprile il contatto tra l'IC Tolfa e la Stazione Spaziale Internazionale - Terzo Binario News

Ci siamo!! E’ iniziato il count-down. L’ARISS school contact che metterà in comunicazione gli studenti dell’IC Tolfa e la Stazione Spaziale Internazionale si avvicina: a scuola fervono i preparativi e i collaudi di rito. Le date probabili sono già state tabellate per l’ultima settimana di aprile. La certezza si avrà solo pochi giorni prima del contatto, che dipende strettamente dal momento del lancio della “Crew Dragon” la quale porterà a bordo della ISS la nostra Samantha Cristoforetti.

Questo progetto ha richiesto una grande flessibilità da parte di tutti gli attori e per il nostro Istituto ha rappresentato una sfida che … abbiamo tutta l’intenzione di vincere grazie al mentor Francesco De Paolis, School Selection Manager per ARISS Europe, coadiuvato da un team di radioamatori locali che stanno guidando la nostra scuola e che fanno da “trait-d’union” con ESA, ASI e NASA, enti internazionali coinvolti nel programma.

A scuola si iniziano a raccogliere i frutti dei lavori e i risultati del progetto educativo, chiamato Progetto “Scintille”, che è stato costruito per accompagnare gli alunni verso il contatto ed oltre. L’Animatore Digitale, insegnante Serena Rosati, ha creato sul sito uno spazio fisico in cui poter visionare i prodotti dei singoli progetti ai quali hanno lavorato gli studenti. E’ anche possibile mettersi in gioco con dei piccoli quiz interattivi, ideati proprio dall’insegnante stessa, per conoscere meglio Samantha Cristoforetti e per misurarsi con alcune curiosità sullo Spazio: vi invitiamo a provarli!.

Molti progetti saranno completati dopo il contatto e non vediamo l’ora di condividerli con le nostre comunità! Gli insegnanti di tutte le materie hanno messo al centro lo spazio, parlandone e attingendo alla grande quantità di materiale che l’ESA, l’ASI e la NASA mettono a disposizione sulle varie piattaforme. Ciascun ordine di scuola ha lavorato calibrando le proprie proposte educative sull’età dei ragazzi: si va dai disegni ed elaborazioni grafiche fino a grandi installazioni e modellini.

Alcuni docenti hanno scelto di abbracciare proprio i progetti che fanno parte della grande proposta didattica di ESA: gli alunni delle classi II e III di Tolfa, guidati dal Prof. Pietro Umberto Marra che ha aderito con entusiasmo al Progetto MoonCamp, si sono misurati con la progettazione su TinkerCAD di rover e avamposti lunari; i risultati, molto creativi e anche molto interessanti, sono visibili sul sito della scuola nello spazio dedicato.

La Prof.ssa Violetta Menichini, referente di istituto del Progetto Scintille, ha fatto cimentare gli alunni delle classi II-III A e III B di Tolfa con il progetto Astro-Pi Mission Zero, un primo e semplice approccio alla programmazione con Python, in cui si doveva personalizzare un piccolo programma che sarà fatto girare sulla ISS e che mostrerà, su una matrice di led, un messaggio di saluto agli astronauti ed inoltre attiverà un sensore per misurare l’umidità all’interno della stazione.

I docenti hanno intenzione di riproporre i progetti dell’ESA, dal grande valore educativo, anche nei prossimi anni.

A corredo di queste attività l’IC Tolfa è anche riuscito ad ottenere l’importante risultato di un incontro – intervista da remoto con la Dott.ssa Benedetta Fiorelli, originaria di Allumiere, che ricopre il ruolo di Antenna Engineer presso il centro tecnologico di ricerca ESA-ESTEC nei Paesi Bassi. La dottoressa rappresenta un’eccellenza che ha iniziato ad Allumiere il suo brillante percorso di studi e che crediamo possa essere di ispirazione per le nostre alunne e i nostri alunni ad impegnarsi nello studio e nei percorsi STEM. L’incontro con la dott.ssa Fiorelli, avverrà sulla piattaforma scolastica nell’immediatezza del contatto con la ISS o subito dopo, anche per consolidare e rivivere l’esperienza parlandone con lei, esperta di missioni spaziali. Avremo la possibilità di farle domande sulle sue attività di ricerca in campo satellitare, di osservazione e raccolta dei parametri ambientali della regione artica ai fini degli studi climatici.

La Sindaca Stefania Bentivoglio e l’ Assessore alla Cultura e all’Innovazione e Digitalizzazione del Comune di Tolfa Tomasa Pala, esprimono soddisfazione per la scelta progettuale dell’I.C., diretto dal D.S. prof.ssa Laura Somma, in linea con i piani programmatici dell’Amministrazione che, da sempre, ha dato ampio spazio alle nuove tecnologie e alla formazione scientifica, riconoscendo il grande valore strategico di investire fortemente sulle strutture di sistema e cultura STEM per essere sempre più competitivi, al passo con i tempi e soprattutto contribuire a dare la possibilità ai ragazzi di vivere esperienze significative, nell’ottica del progresso sociale, credendo fortemente nella condivisione di intenti educativi tra famiglia, scuola e territorio.