Gli inquilini di via Galli attendono una sistemazione, "inaccettabile la proposta del Comune" • Terzo Binario News

Lo stabile, interessato dai lavori di manutenzione, è ad Acilia; offerti cinque alloggi “dei sette necessari”; oggi – spiega l’Unione inquilini – la voce delle famiglie sarà in piazza del Campidoglio “per non essere più invisibili”

Le famiglie dello stabile di via Galli (Acilia) saranno in piazza del Campidoglio “per non essere più invisibili”. Ad annunciarlo è Emanuela Isopo, dell’Unione Inquilini Ostia.

Isopo, inoltre, fa il punto della situazione. Così ricorda che giovedì 23 maggio, dopo i solleciti degli inquilini, si è tenuto un primo incontro con il dipartimento Politiche abitative del Comune di Roma, alla presenza di tecnici e dell’assessore del X Municipio, Giuseppe Sesa. “All’ordine del giorno – racconta Isopo – la necessità di individuare, in celerità, alloggi disponibili al trasloco delle sette famiglie interessate dai lavori di manutenzione dello stabile di via Galli 20, visto che dal 30 Aprile e per i prossimi 18 mesi, il cantiere sembra sia aperto ma impossibilitato a procedere in quanto gli spazi non risultano liberi da cose e da persone”.

La proposta del Comune di Roma, spiega Emanuela Isopo, “risulta a oggi non accettabile, in quanto al tavolo sono stati offerti solo cinque alloggi agli assegnatari di casa popolare dei sette necessari e tutti nel centro di Ostia, malgrado le famiglie lavorino e i loro figli frequentino scuole e strutture territoriali ad Acilia”.

Infine, ad oggi “risultano ancora mancanti garanzie sui costi del trasloco e l’eventuale deposito mobilio. Certo – insiste Isopo – non sono costi che possono ricadere sulle spalle delle famiglie. Per questo è stato richiesto dall’Unione inquilini un ulteriore incontro che veda la presenza di altri protagonisti, al fine di individuare una soluzione accettabile per tutti”.

Gli inquilini hanno preso l’impegno “di inoltrare la loro disponibilità a valutare un cambio alloggio definitivo nel Municipio X al di fuori del patrimonio in vendita nei piani in dismissione, in quanto vivere in condominio misto con proprietari non ha garantito loro nessun diritto di assegnatari, vivendo solo ulteriori disagi. Rimaniamo quindi in attesa della prossima convocazione dal dipartimento Politiche abitative, nella speranza di consentire l’esecuzione di questi lavori ormai non più rinviabili e necessari per la dignità delle famiglie”