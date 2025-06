Gli atleti della Lega Navale Civitavecchia tornati dallo stage sul Vespucci • Terzo Binario News

È giunto al termine lo stage formativo a bordo della Nave Scuola della Marina Militare Amerigo Vespucci per tre giovani atleti della Lega Navale Italiana – Sezione di Civitavecchia: Davide Terzaroli, Vittoria Marconi e Mattia Riccobello. Un’avventura straordinaria durata 15 giorni, iniziata lo scorso 20 maggio a Cagliari e conclusasi con lo sbarco a Livorno il 5 giugno, dopo aver toccato i porti di Gaeta e Civitavecchia.

Durante la navigazione, i tre ragazzi hanno potuto vivere un’esperienza immersiva e autentica della vita marinara a bordo del “veliero più bello del mondo”. Tra turni di guardia di quattro ore – sia di giorno che di notte –, attività di lucidatura degli splendidi ottoni che adornano la nave, e l’accoglienza delle centinaia di migliaia di visitatori saliti a bordo nei porti di scalo, non è mancato il lavoro, ma neanche l’emozione.

«È stata un’esperienza unica, faticosa ma meravigliosa», raccontano all’unisono i ragazzi, ancora entusiasti al termine del viaggio. Navigare a vele spiegate, soprattutto nella tratta da Civitavecchia, ha regalato loro momenti di vera magia. La sera, superate le 22:00, era il momento di scendere nelle stanze sotto ponte, prendere la propria amaca assegnata e montarla per la notte, condividendo lo spazio con decine di altri membri dell’equipaggio, in perfetto spirito marinaresco.

Con gratitudine e orgoglio, Davide, Vittoria e Mattia ringraziano la Lega Navale Italiana per l’opportunità ricevuta: un’occasione formativa che ha arricchito non solo le loro competenze nautiche, ma anche la loro crescita personale e il senso di appartenenza ai valori del mare.

L’esperienza dei tre giovani si inserisce in un momento particolarmente significativo per la Nave Vespucci, da poco rientrata in Italia dopo un lungo e storico giro del mondo durato quasi 20 mesi. Il veliero, ambasciatore dell’eccellenza e della cultura italiana nei cinque continenti, ha toccato decine di porti internazionali portando con sé un messaggio di pace, sostenibilità e cooperazione.

Il ritorno in patria ha segnato l’inizio del “Vespucci Tour 2024–2025” nel Mediterraneo, un itinerario che prevede numerose tappe lungo le coste italiane e straniere, con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico alla storia, alla tradizione e alle nuove tecnologie navali della Marina Militare. La tappa di Civitavecchia, in particolare, ha visto un’affluenza record di visitatori, tra cittadini, scuole e autorità, accorsi per salire a bordo del celebre veliero.

Per i giovani della Lega Navale Italiana, poter salire a bordo in questo momento storico ha rappresentato non solo un’esperienza di formazione tecnica, ma anche un momento di partecipazione attiva alla vita di una nave che è simbolo dell’Italia nel mondo.