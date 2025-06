Alla Futsal Civitavecchia restano Santomassimo, Schiavi, Terzini e Morra • Terzo Binario News

Arrivano le prime conferme in casa nerazzurra in vista della stagione di serie B

Il finale è stato amarissimo, il resto della stagione al sapore di miele ma ora c’è da preparare il prossimo campionato di serie B.

Si è chiusa con la sconfitta ai calci di rigore del palaInsolera contro i sardi del Villaspeciosa la cavalcata della Futsal Civitavecchia che però, a parte la delusione per aver mancato la finale per un soffio la finale nazionale di C1 contro l’Amalfi, è stata comunque un successo.

L’obiettivo di raggiungere la B è stato centrato, dunque adesso è il momento di lavorare all’allestimento di un quintetto che sia in grado di farsi valere anche nella categoria superiore.

Dopo una stagione faticosa, mister Vincenzo Di Gabriele ha staccato momentaneamente la spina: «Adesso mi riposo, vestendo solo il ruolo di consulente. Io resto, era già stato ufficializzato mentre è iniziato il “giro di consultazioni” con i giocatori per capire le intenzioni dei ragazzi. La volontà della società è quella di tenere tutti, bisogna vedere se loro sono d’accordo. Di sicuro la rosa 2025-2026 sarà composta da 12 senior e 4 under 23 dando continuità ai giovani che hanno già esordito come Giordano Farace, Tommaso, Di Gennaro, Tommaso Lutzu, Filippo Mei, Matteo Taldini».

Sul fronte mercato, c’è la trattativa aperta per la permanenza di Matteo Proietti poi le conferme ufficiali di Simone Schiavi, Manuel Morra, Manuel Terzini e Jacopo Santomassimo. «Tuttavia va trovata la quadra fra acquisti e conferme e non facile fare tutto bene. Però stiamo molto avanti rispetto all’anno scorso» la conclusione di Di Gabriele.

Poi ci sono le parole del portiere Schiavi, felice di rimanere in nerazzurro: «Per la mia permanenza, è stata determinante la fiducia del mister, della dirigenza e di tutto l’ambiente. Mi ha fatto enormemente piacere che sia stato io la prima riconferma. Nella stagione appena conclusa ho dato tutto me stesso, nonostante una caviglia infortunata per raggiungere l’obiettivo, e sono felice di aver regalato la serie B alla società. Ora l’obiettivo è quello di aiutare la squadra a mantenere un livello alto di competitività sia in allenamento che nelle gare. Il ruolo del portiere nel futsal è fondamentale per cercare di aiutare i compagni nei momenti di difficoltà e io continuerò a lavorare per questo facendomi sempre trovare pronto, a prescindere dalla categoria. Infine, il momento cruciale della stagione appena terminata: «Senza dubbio la partita di dicembre contro la Lidense. Loro ci precedevano di molto in classifica, noi per la prima volta ci presentavamo alla gara con tutti gli effettivi, recuperando gli infortunati, e dopo un girone di andata tra molti bassi e pochi alti, abbiamo compreso la nostra vera forza, stravincendo e cominciando una grande rimonta» conclude Simone Schiavi.