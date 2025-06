A12 chiusa fra Cerveteri e Santa Severa per il ripristino del cavo di alta tensione • Terzo Binario News

Poco dopo le 18, sulla A12 Roma-Civitavecchia, per consentire il ripristino di un cavo elettrico caduto sulle pertinenze autostradali a causa di lavori che erano in corso sulla viabilità ordinaria, non di competenza di Autostrade per l’Italia, è stata disposta la chiusura del tratto compreso tra Cerveteri e Santa Severa in entrambe le direzioni.

Agli utenti provenienti da Roma e diretti verso Civitavecchia si consiglia di uscire a Cerveteri percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in autostrada a Santa Servera. Percorso inverso per chi da Civitavecchia è diretto verso Roma.