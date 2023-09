"Gli amici di Old", volontariato animalista presente alla "Corri Lepre 2023" • Terzo Binario News

A Testa di Lepre tutto è pronto per la “Corri Lepre 2023”, una manifestazione che ha tutte le carte in regola per attrarre un grande pubblico.

Oltre allo sport, spazio però anche agli amici animali, con lo stand di “Gli amici di Old”.

“Vi aspettiamo il 10 settembre alla Corri Lepre 2023 – ci scrive Chiara, Volontaria dell’ Associazione – saranno premiati i primi 5 assoluti e i primi tre di categoria uomini e donne. Ad allietare la mattinata di sport, saranno presenti, “Gli amici di Old”, un associazione che si occupa di adozioni dei nostri amici a quattro zampe, potrete fare una donazione e acquistare un gadget e se volete, adottare un peloso! Vi aspettiamo!!!”