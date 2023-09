Il San Gallicano di Roma piange la scomparsa della dottoressa Catricalà • Terzo Binario News

La dott.ssa Caterina Catricalà ci ha prematuramente lasciato.

A voci unite esterniamo il nostro dolore per la sua perdita. Per tutti noi, infatti, ha rappresentato un Modello di valore: medico empatico, generoso ed appassionato del suo lavoro.

E’ stata una pioniera della prevenzione primaria e secondaria del Melanoma cutaneo e della diagnosi dei non melanoma skin cancer collaborando con le più autorevoli istituzioni nazionali ed internazionali.

Laureatasi giovanissima si era specializzata in dermatologia e poi in oncologia ed ha svolto tutta la sua carriera presso l’Istituto Dermatologico San Gallicano dove ha ricoperto l’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Dermatologia Oncologica e di Direttore del Dipartimento Clinico-Sperimentale omonimo fino al 2014.

Ha formato una vera e propria scuola che ha portato la struttura da lei diretta ad essere un importante Centro di riferimento per la diagnosi e cura dei tumori cutanei.

Guardiamo alla sua vita come una testimonianza di grande impegno e concretezza, spirito d’iniziativa, capacità di ascolto, sostegno e rigore.

Ai suoi familiari giunga il nostro cordoglio ed un abbraccio affettuoso in questo momento di profondo dolore.

Non la dimenticheremo.

I funerali si svolgeranno domani 7 Settembre alle ore 11.00 presso la chiesa di San Pietro in Montorio, piazza di San Pietro in Montorio 3, Roma.

Lo si apprende dai canali social dell’Istituto