Giubileo, pensiline smart e paline elettroniche • Terzo Binario News

Nuove pensiline ‘smart’ per le fermate degli autobus e centinaia di nuove paline elettroniche: arriveranno a Roma per il Giubileo e saranno diffuse soprattutto nelle zone delle basiliche e degli eventi dell’Anno Santo.

I dettagli del piano sono stati spiegati dal direttore generale dell’Atac Alberto Zorzan, in audizione in commissione capitolina Giubileo, che ha definito il progetto “uno dei più iconici del Giubileo”.

È stato fatto il punto sugli interventi che riguardano l’azienda in occasione dell’evento del 2025: cinque fanno riferimento al primo Dpcm del 15 dicembre 2022, quattro al secondo Dpcm dello scorso 8 giugno. Il Piano delle pensiline e delle paline rientra nel primo gruppo, che comprende interventi ‘essenziali e indifferibili’.

“Atac ha ricevuto da un proprio concessionario una proposta di finanza di progetto – ha spiegato Zorzan – per andare a realizzare 435 nuove pensiline ‘smart’ di cui una trentina con schermo digitale touch, quindi al massimo livello tecnologico, e 405 nuove paline elettroniche. Stiamo predisponendo la documentazione per pubblicare la gara pubblica nei tempi di legge. La concentrazione maggiore delle pensiline sarà nell’area più interessata dalle basiliche e dai cerimoniali connessi al Giubileo”.

Al momento, ha spiegato Atac, rispetto alle 9.800 fermate complessive, 1.400 sono dotate di pensiline, le altre sono solo paline che in 270 casi sono elettroniche. Si passerà dunque da 1.400 a 1.835 pensiline. Le paline elettroniche diventano dunque 675.

Gli altri interventi indifferibili del primo Dpcm prevedono il completamento del rinnovo dell’armamento della Metro A da Ottaviano a Battistini. I fondi impiegati sono 31,7 milioni.

Ci sono poi due interventi che riguardano la fornitura di bus, nell’ambito del programma di rinnovo di 1000 vetture di Atac. “Qui parliamo di 110 ibridi da 18 metri che sostituiscono bus di 15 anni fa, per 41,8 milioni – ha sottolineato Zorzan – Ce ne sono poi 244 a metano da 15 metri che sostituiscono analoghi a metano di 15 anni fa, per un valore di 68,7 milioni. Le due gare sono già state pubblicate, la prima è già stata conclusa, e le offerte sono in corso di valutazione. La seconda è in scadenza al 10 luglio. A meno di sorprese le forniture si potranno completare nei termini del prossimo anno“.

Il primo Dpcm, ha spiegato Atac, vale circa 200 milioni di euro.