Al cellulare alla guida, non si accorge del posto di blocco e finisce contro la rotonda • Terzo Binario News

Nel fine settimana appena trascorso, i Carabinieri del Gruppo di Roma hanno effettuato un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto delle irregolarità in materia della circolazione stradale e volto a prevenire spiacevoli incidenti, in particolare nel quartiere EUR. Il risultato delle attività è di una persona arrestata e due denunciate, 120 veicoli e 197 persone controllate, elevate sanzioni ai sensi del codice della strada, per un totale di circa 3.300 euro, tre patenti di guida ritirate, 3 veicoli sottoposti a fermo amministrativo.

Nello specifico, i Carabinieri Motociclisti del Nucleo Radiomobile di Roma hanno intimato l’alt ad un’utilitaria con alla guida un 23enne romano, distratto dall’utilizzo dello smartphone che però non si è fermato e una volta accortosi dei militari, ha innescato un inseguimento che è durato circa 5 chilometri, effettuando manovre spericolate, finendo la corsa impattando sulla rotonda di Piazza Hazon.

Il 23enne, rimasto illeso dopo l’urto, è stato raggiunto dai Carabinieri e dal personale del 118 che lo ha trasportato in ospedale per sottoporlo ad esami ematici. L’uomo è risultato positivo a droga e alcol ed è stato arrestato, poiché gravemente indiziato del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Il veicolo è stato sequestrato e la patente ritirata.

Una donna 57enne di Latina, invece, è stata denunciata poiché, sorpresa alla guida di un’auto con il tasso alcolemico oltre il doppio del limite consentito.

Mentre un cittadino indiano di 27 anni, fermato a bordo di uno scooter, ha esibito ai Carabinieri una patente di guida risultata falsa. Infine un 22enne romano, mentre guidava, è stato trovato in possesso di una sigaretta “artigianale” contenente marijuana e altre due dosi della stessa sostanza.