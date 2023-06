Gismondi sulla Frasca: «Vitali non spiega perché è tutto fermo, lo faccia il sindaco» • Terzo Binario News

«In riferimento al progetto della riqualificazione della Frasca, progetto interamente finanziato dall’Autorità Portuale per 1.500.000 Euro, apprendiamo dalla stampa un ingiustificato blocco da parte dell’amministrazione comunale, che non dovrebbe sostenere spese nel veder attuato questo progetto.

Si tratta di rivalorizzare un importante area della città sotto il profilo ambientale,

mettendo in risalto le qualità storico culturali del sito.

Non riusciamo a cogliere la volontà di un amministrazione che dichiara da sempre la volontà di crescita del territorio.

In quest’ottica apprezziamo il lavoro che pochi giorni fa il sindaco insieme all’assessore D’Ottavio hanno presentato per la riqualificazione dell’area ex Italcementi, nella stessa occasione il primo cittadino ha dato notizia dell’acquisizione della borgata Aurelia.

Ora perché si vuole tenere bloccato un importante progetto a costo zero per l’amministrazione?

Ora a parte il sorridere per le considerazioni espresse dall’assessore Vitali in consiglio comunale, che risultano offensive per l’intelligenza dei cittadini,

in quanto non siamo cosi ingenui da pensare che il blocco sia dovuto alla

salvaguardia di un’intimità per giovani coppie.

Quindi ci viene lecito pensare che i motivi siano ben altri, e, visto che non sono stati spiegati dall’assessore, chiediamo ci vengano spiegati dal sindaco.

Civitavecchia ha bisogno di crescere, opportunità come questa non vanno sprecate, si tratta di lavoro per imprese che vivono una situazione difficoltosa per motivi che ormai tutti ben conosciamo e non stiamo qui a ripetere.

Ma si tratta soprattutto di valorizzare un area del territorio che potrebbe garantire afflusso turistico e soprattutto il piacere per i nostri concittadini di poter apprezzare ancora meglio un area ricca di bellezze ambientali, storiche e culturali».

Alessio Gismondi