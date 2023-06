«In via Lazio a Cerveteri discarica a cielo aperto» • Terzo Binario News

Lettera di una coppia di residenti per segnalare la problematica all’amministrazione cerite

«Siamo due residenti in via Lazio 1.

Vorremmo segnalare che nella strada in cui abitiamo da circa sei anni, e sin da quando vi risiediamo, uno o più cittadini privi di senso civico depositano regolarmente i propri rifiuti all’interno e immediatamente all’esterno di una cabina in muratura posta presso una torretta dell’Enel.

Non è un belvedere se si consideri che il palazzo in cui viviamo affaccia direttamente su questa piccola discarica a cielo aperto.

Inoltre questa situazione suppongo possa essere anche fonte di pericoli per quanto riguarda la salute pubblica. Avendo una figlia di sei anni la cosa ci preoccupa.

In questi sei anni abbiamo già segnalato il fenomeno ma non abbiamo ricevuto risposta.

In diverse occasioni abbiamo personalmente provveduto alla raccolta di questa immondizia per trasportarla, dopo averla differenziata, all’isola ecologica comunale.

L’ultima volta gli operatori del centro di raccolta rifiuti ci hanno sconsigliato di provvedere personalmente a questo tipo di attività perché potrebbe essere pericoloso.

La mia prima domanda è: chi vi provvede sennò? Finora, in sei anni, nessuno.

Inoltre segnalo anche lo stato di totale mancanza di manutenzione del manto stradale della via Lazio.

Aggiungo anche che dopo la mia prima segnalazione della presenza di uno scooter abbandonato sul marciapiede fatta anni fa, il motociclo è nella stessa posizione in cui si trovava nel novembre del 2017.

Concludo ricordando la “giungla” di rovi che si determina sulla strada dove pure si ammassano rifiuti che, anche in questo caso, abbiamo provveduto a raccogliere e smaltire.

L’ultima domanda che pongo alla vostra cortese attenzione è:

perché pur pagando le stesse tasse comunali dei concittadini che abitano in altre strade del centro di Cerveteri (penso per fare un esempio a via Colle dell’Asino), in via Lazio non si può godere di un manto stradale rifatto, di una strada pulita senza rifiuti, rovi e veicoli abbandonati?

Grazie per la cortese attenzione”

Antonello Nobile e Caterina Spanò

Ti trovi nel bel mezzo di un ingorgo? Sei stato testimone di un fatto di cronaca degno di nota? Aziona il tuo telefonino fotografa e scrivi due righe inviale alla redazione, specificando se vuoi essere citato nell’articolo e/o come autore delle foto. Puoi inviare il tutto a redazione@terzobinario.it