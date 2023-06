Quartaccia, Tidei replica alla Di Liello: «Mistifica senza conoscere i fatti» • Terzo Binario News

“Questa amministrazione comunale si è da sempre schierata al fianco degli abitanti della Quartaccia, sia per quanto riguarda il piano Quadro di lottizzazione che è stato bocciato dalla Regione e contro il quale è stato avviato un ricorso al Tar , sia per favorire la nascita di quella che sarà una nuova area verde polifunzionale e attrezzata.

Peccato però che la consigliera Clelia Di Liello seguiti a dire bugie, mostrando di non essere assolutamente al corrente dei fatti.

Se solo se si fosse informata avrebbe evitato di fare l’ennesima brutta figura che dimostra, ancora una volta se ce ne fosse bisogno, di quanto non sia mai stata all’altezza di poter fare il sindaco e guidare una amministrazione local.

e Ma andiamo per ordine: nel ricorso presentato dall’avvocato avvocato Roberto Maria Izzo legale di fiducia del comune, si ribadisce l’impegno assunto da subito da questa amministrazione nel voler sbloccare una vicenda urbanistica che ha negato, a molti proprietari di lotti di terreni, di poter realizzare il sogno di costruire una piccola abitazione per la propria famiglia e i propri figli. Questo ricorso al Tar e solo la Di Liello sembra non averlo ancora compreso, è stato presentato per far valere i diritti di questi cittadini e siamo in attesa che i giudici del tribunale amministrativo si esprimano in merito al PTPR della Regione, ovvero un piano territoriale che ha escluso dalla possibilità di interventi di riqualificazione, la zona della Quartaccia.

Ed ora in pochissimi concetti chiariamo anche la vicenda sull’ acquisto dei terreni.

Sarebbe stato sufficiente andare sul sito dell’ Enel per vedere che quei lotti di terreno erano venduti alla cifra di 65 mila euro. Questa amministrazione dimostrando la pubblica utilità del suo acquisto è riuscita ad ottenerli per la modestissima quasi irrisoria somma di 10 mila euro.

Inoltre partecipando a bandi pubblici la potrà rendere un’ area ludica e fitness attrezzata ad uso e beneficio di tutti gli abitanti della Quartaccia.

Mi auguro pertanto che la consigliera Di Liello la finisca di mistificare la realtà e la invito ma nel suo solo interesse a migliorare le sue nozioni anche in materia di pubblica amministrazione onde evitare, visto il ruolo istituzionale che ricopre di dimostrare una tale , quasi imbarazzante incompetenza”.

Lo dichiara il Sindaco Pietro Tidei